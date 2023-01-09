الإثنين 09 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مفاجأة عن كلمة الراحلة أنيسة حسونة في مؤتمر التحالف الوطني الأهلي

أنيسة حسونة
أنيسة حسونة

كشف الدكتور شريف ناجي زوج الراحلة أنيسة حسونة، أن كلمة أنيسة التي أذيعت اليوم في المؤتمر الأول للتحالف الوطني الأهلي، سجلت قبل 48 ساعة فقط من وفاتها.

 

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "كانت آخر رسالة سجلتها لدعم التحالف"، مشيرًا إلى أن التحالف كان فكرتها جمعتها من ممارستها في مؤسسة مجدي يعقوب، وكل المؤسسات الخيرية التي عملت فيها، وكان هدفها أولا تخفيض قيمة ما ينفق في حملاتهم الإعلانية، ثانيا إنهم يكملوا بعض في الخدمات.

وأردف شريف ناجي: "فخور إن ربنا رزقني بزوجة أثمرت كل هذه الإثمارات في أولاها وأحفادها ومجتمعها، كان أسعد لحظاتها أن ترى الفرح على متلقي الخدمة، كان هذا ما يمسح آلامها في الفترة الأخيرة، وشاء الله أن يأتي التكريم في شهر ميلادها".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، كرَّم اليوم، اسم أنيسة حسونة، خلال المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وعرضت كلمة أنيسة حسونة في المؤتمر وكانت رسالة إلى العاملين في قطاع المجتمع المدني، جاء فيها: "هدفنا في الآخر إن المجتمع المدني يتكاتف مع بعضه البعض ويتعاطف مع بعضه البعض، ويحقق الحاجات اللي إحنا منتظرينها، مش أكتر من كده، أنا رأيي إنه مشروع رائع وهيجيب نتائج كويسة جدا".

انيسة حسونة زوج أنيسة حسونة التحالف الوطني التحالف الوطني للعمل الأهلي الجمعيات الخيرية

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