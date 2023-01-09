الإثنين 09 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أحد المكرمين بالفيوم من الرئيس السيسى: «ربنا يكرمه»

أحد المكرمين بالفيوم
أحد المكرمين بالفيوم من الرئيس السيسي في المؤتمر الأول للتحا

عبَّرت آمال أحمد عبدالعال، بنت محافظة الفيوم، عن فخرها وسعادتها لتكريمها اليوم من الرئيس السيسي في المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، موضحة أنها كانت تشعر بتوتر شديد لوقوفها أمام الرئيس.

وقالت آمال، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إنها زوجة من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولديها اربع ابناء، وأنها استلمت مشروع "بقره هولاشتاين"، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتسليم ابقار هولاشتاين، لتحسين سلالة الثروة الحيوانية عالية الإنتاج، وأشارت إلى أن المشروع ربنا كرمها وأصبح للبقرة مولود صغير وتحصل علي 30 كيلو ألبان يومياً، مما أدى إلى تحسين دخلها وارتقاء مستوي معيشتها.

وانطلق اليوم الاثنين المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الشيخ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والعديد من السادة الوزراء.
تضمن برنامج المؤتمر جلسة افتتاحية تحدثت فيها الدكتورة نهى طلعت عبدالقوى، أمين سر التحالف الوطني، لحق بها 5 جلسات أساسية لاستعراض إنجازات التحالف في عام 2022 وعرض مستهدفات التحالف لعام 2023 التي تستهدف تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية والمساهمة في خطة التنمية الشاملة للدولة؛ تضمنت تلك الجلسات بعضا من محاور عمل التحالف المختلفة.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، يشهد مشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 30 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيانا خدميا وتنمويا، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

أحد المكرمين بالفيوم الرئيس السيسي المؤتمر الأول للتحالف الوطني الأهلي التنموي ربنا يكرمه

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

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