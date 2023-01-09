الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

بعد تعرضها لموجة انتقادات.. مَن هى جيهان عبد العظيم؟

جيهان عبد العظيم
جيهان عبد العظيم

أثارت الفنانة جيهان عبد العظيم ضجة واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بسبب ارتدائها لملابس ضيقة أبرزت مفاتن جسدها، مما جعلها تتصدر ترند محرك البحث العالمي جوجل.

سبب تصدر جيهان عبد العظيم الترند

وظهرت “جيهان” مؤخرًا من خلال أحدث جلسة تصوير لها مرتدية ملابس ضيقة باللون البيج، ما أثار استفزاز جمهورها والذين انتقدوها بشدة، ووصفها البعض بأنها ضيقة وجريئة وطالبها الكثيرون بحذف الصور، ما جعلها تشارك منشور خلال انستجرام معتذرة خلاله عن الصور مبررة أنها لم تقصد لفت الانتباه وتصدر التريند كما اتهمها البعض، وبالفعل قامت بتعديل الصور وحذف الملفت منها، وهو ما اعترض عليه الكثيرون معتبرينها متجاهلة لحديثهم ومطلبهم.

من هي جيهان عبد العظيم؟


جيهان عبد العظيم ممثلة سورية ولدت في عام 1976 في مدينة حلب، بدأت حياتها الفنية في منتصف التسعينات بالاشتراك في مسلسل "عودة غوار" مع الفنان دريد لحام، بعدها تتابعت أدوارها في الدراما السورية، من أعمالها: "خان الحرير، سيرة آل الجلالي، أشواك ناعمة، ورود في تربة مالحة، يوم ممطر آخر، البقعة السوداء".

قدمت للسينما فيلماً واحداً وهو الفيلم الإماراتي "ثواب وعقاب" في عام 2007، و آخر عمل قدمته كان مسلسل "مذنبون أبرياء" عام 2016، أعلنت الاعتزال قبل سنوات.

عادت وأعلنت عن نيتها للعودة إلى التمثيل بعد سنوات من الغياب بعمل درامي جديد، وعبر قناتها الرسمية على YouTube، نشرت جيهان عبد العظيم مقطع فيديو تتحدث فيه عن عودتها.

 

وقدمت جيهان اعتذارا للجمهور عن الصورة التي وصفوها بالجريئة، مؤكدة إلى أنها لم تلتفت لتلك التفاصيل التي يتحدث عنها متابعيها: "أول شي أنا بقدر هجومكم لأن مالكم متعودين أني نزل صورة فيها أي شي بيزعجكم تاني شي أنا فعلا ما نتبهت ونمت وفقت لاقيت غضبكم وزعلكم".

أضافت جيهان "أنا والله ما انتبهت جل الذي لا يخطىء أرجو منكم أن تعتبروها ذلة وتسامحوني أنا استغفرت الله والآن استسمح منكم تعتبروني بنتكم وغلطت".

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