15 فبراير.. استئناف أول عظة للبابا تواضروس الثانى فى 2023

يستأنف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية في 15 فبراير 2023، وذلك بعد توقف ما يقرب من شهرين.

أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني في 28 ديسمبر 2022 عن توقف اجتماع الأربعاء الأسبوعي، قائلًا: "اجتماعنا سيتوقف حتى ١٥ فبراير2023، على اعتبار أن الفترة القادمة كلها أعياد الميلاد والختان والغطاس وعرس قانا الجليل، والقديس الأنبا أنطونيوس والقديس الأنبا بولا، وصوم يونان وفصح يونان، بمعنى أنها فترة كلها أعياد".

ومن المقرر أن تذاع عبر القنوات المسيحية، وصفحة المُتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

البابا شنودة الثالث أول من أدخل العظة الأسبوعية

جدير بالذكر، أن البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ 117 هو أول بابا فى تاريخ الكنيسة يعتمد عظة الأربعاء كطقس كنسى متبع، حيث بدأها عام 1964 لما كان أسقفًا للتعليم وظهرت العظة كاجتماع صغير في مطعم الكلية الإكليريكية وبمرور الوقت صار لأسقف التعليم، محبين ومريدين يرغبون فى الاستماع إلى محاضرته، التي يمزج فيها بين السياسة والثقافة و الروحانيات، بما كان يمتلكه من مهارات فى الخطابة ووعى كبير.

ثم انتقلت العظة إلى الكنيسة الأسقفية بكلوت بك، من أجل إفساح المجال لعدد أكبر من الحاضرين، ولما تم اختياره بطريركًا نقلت العظة إلى القاعة الكبرى بالكاتدرائية عقب افتتاحها.

يذكر أنه أجرى قداسة البابا تواضروس الثاني عددًا من الفحوصات الطبية، السبت الماضي، إثر حالة الإجهاد التي عانى منها خلال قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأظهرت نتائج الفحوصات وتشخيصات الأطباء المتابعين، أن قداسة البابا بصحة جيدة، وأن حالة الإرهاق جاءت نتيجة للمجهود الذي بذله قداسته خلال الأيام الماضية، أثناء الاستقبالات المتواصلة للمهنئين والمحبين بمناسبة عيد الميلاد، إلى جانب العمل الرعوي المكثف الذي قام به مؤخرًا.

وتابعت الكنيسة: «نطمئن الجميع أن قداسة البابا بخير ويستأنف عمله الرعوي بشكل طبيعي خلال أيام بمشيئة الرب».