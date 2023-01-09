وائل لطفي يناقش «اسمي مصطفى محمود.. سيرة التحولات» بالنيل الثقافية.. الأربعاء

يستضيف الإعلامي خالد منصور في برنامجه "طقوس الإبداع" على قناة النيل الثقافية في تمام الساعة السادسة والنصف مساء الأربعاء القادم 11 يناير 2023 الكاتب الصحفي والروائي وائل لطفي حول روايته "اسمي مصطفى محمود.. سيرة التحولات".



رواية "اسمي مصطفى محمود.. سيرة التحولات" هي الرواية الأولى للكاتب الصحفي والروائي وائل لطفي، بعد سلسلة كتب فكرية خصصها لدراسة التأثير السياسي للدعاة على المجتمع المصري، وكان آخرها كتاب (دعاة عصر السادات).

وتستعرض الرواية علاقة مصطفى محمود بالرئيس السادات، وأسباب كراهيته للرئيس عبد الناصر وللأستاذ حسنين هيكل، وسر صداقته الشخصية للسادات والدور الذي لعبه في مساندته وتوطيد أركان حكمه.

يصف “لطفي” الرواية بأنها رواية سيرة يمزج فيها بين أجناس أدبية مختلفة؛ مثل السرد الأدبي والتوثيق والتحليل النفسي والاجتماعي، فضلا عن الاشتباك مع أفكار مصطفى محمود والتوقف أمام كتبه الفكرية العامة مثل "الله والإنسان" الذي صودر في 1956 وتمت محاكمة د مصطفى محمود ثم تبرأته، وكذلك كتابه "القرآن الكريم محاولة لفهم عصري" والذي أثار ردود فعل غاضبة من الدكتور عائشة عبد الرحمن والتي رأت فيه إساءة للقرآن الكريم. وهي محاولة لفهم عالم مصطفى محمود.. وتحولاته الفكرية المختلفة وتأثير أفكاره على المجتمع المصري منذ السبعينات وحتى الآن.

وائل لطفي كاتب وصحفي مصري. متخصص في ظواهر ما بعد الإسلام السياسي. يعمل حاليا رئيسًا لتحرير صحيفة وموقع “الدستور”، صدر له عدة كتب ضمن مشروع فهم الظاهرة الدينية في مصر؛ منها كتاب "ظاهرة الدعاة الجدد" 2005 الذي حصل عنه على جائزة الدولة التشجيعية عام 2008، و"دعاة عصر السادات: كيف تمت صناعة التشدد في مصر" الذي حصل على جائزة الدولة للتفوق في نفس عام صدوره في 2021، بالإضافة إلى كتاب "دعاة السوبر ماركت" 2019.