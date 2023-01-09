الإثنين 09 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانى: التحالف الوطنى للعمل الأهلى حقق نتائج إيجابية وعليه تكثيف جهوده

النائب محمد الرشيدي
النائب محمد الرشيدي

أكد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية دور التحالف الوطني للعمل الأهلية، في ظل ما يواجهه العالم من تحديات وصعوبات، حيث يقف مع الدولة صفًا واحدًا لتقديم المساعدات في المجالات التي لا تستطيع الحكومة وحدها الوفاء بها، مشيدًا بالدور الكبير والمنسق بشكل جيد للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي حقق نتائج كبيرة وإيجابية خلال الفترة الماضية.

وأضاف الرشيدي في بيان له اليوم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شارك في المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وهو ما يعكس اهتمام الحكومة وحرصها على تقديم بيئة عمل ومناخ جيد لعمل ما يقرب من 50 ألف جمعية في مصر والكثير منها تحت مظلة التحالف، داعيًا كل الكيانات الأهلية والخيرية إلى الانضمام لمظلة التحالف الوطني لتقديم مساعدات أكبر للمجتمع على المستويات الاقتصادية والصحية وغيرها من المجالات.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عليه تكثيف جهوده خلال عام 2023 نظرًا للظروف الاقتصادية العالمية الصعبة المستمرة، مقارنة بما تم تقديمه خلال عام 2022، فمضاعفة الجهود أمر مطلوب من المجتمع المدني ككل من أجل مواجهة الآثار المترتبة على استمرار الأزمات العالمية، لتحقيق نتائج كبيرة في إطار الدور المجمع والمحشود والمنسق والمسيطر من قبل المجتمع المدني والتحالف بشكل جيد سواء على المستوى الاقتصادي أو الصحي أو المستويات الأخرى.

وحث النائب، المتبرعين والقائمين على العمل الخيري بمضاعفة الجهود ودعوة  المساهمين سواء كانوا من داخل مصر أو خارجها لدعمهم المتواصل وقدرتهم على إيصال المساعدات، مؤكدًا أن الظروف صعبة والحكومة والدولة لن يقوما بدورهما في هذا الموضوع، بدون المجتمع المدني.

التحالف الوطني للعمل الأهلي الرئيس عبدالفتاح السيسي المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ والحكومة

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

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