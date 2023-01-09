مصرع فتاة أسفل عجلات قطار بمزلقان الشرابية

لقيت فتاة مصرعها، دهسًا تحت عجلات القطار أثناء عبورها مزلقان السكة الحديد بمنطقة الشرابية بالقاهرة، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة تمهيدا لتفريغها وطلبت استدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بدهس قطار لفتاة بمزلقان الشرابية، وبالانتقال تبين العثور على أشلاء فتاة في العقد الثاني من العمر، وتم التحفظ على الأشلاء تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير المحضر اللازم من قبل شرطة النقل والمواصلات.

وكشفت التحريات، أنه في أثناء عبور الفتاة لمزلقان القطار بمنطقة الشرابية دهسها القطار، وأكد الفحص المبدئي لمسرح الحادث، عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتم تحرير محضر بالواقع، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.