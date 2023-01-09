الحبس 3 سنوات لطالب ثانوى بتهمة الشروع فى قتل زميله بالشرقية

قضت محكمة أحداث ديرب نجم بالشرقية، بمعاقبة طالب بالصف الأول الثانوي خدمات، متهم بالشروع في قتل زميله بعدما تعدى المتهم على المجني عليه وتسبب في إصابته بنزيف بالمخ وتوقف بعضلة القلب، وذلك داخل لجنة امتحاناتهما بمدرسة السادات الثانوية في ديرب نجم، بالحبس لمدة 3 سنوات.

البداية بتلقي مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى التيسير بوصول طالب بالصف الأول الثانوي العام (خدمات)، مقيم في مركز ديرب نجم، مصابًا بتوقف بعضلة القلب بعد ادعاء إصابته في الرأس على يد زميل له داخل لجنة امتحانات الثانوية العامة خدمات في مدرسة السادات الثانوية بمركز ديرب نجم، وتم عمل إنعاش قلب للطالب المصاب.