الأنبا بيسنتي يترأس قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الشهيد مار يوحنا المعمدان

صلى الأنبا بيسنتي أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة قداس عيد الميلاد المجيد، مساء الجمعة الماضية، بكنيسة الشهيد مار يوحنا المعمدان بمدينة أبنوب (مقر المطرانية) وشاركه الآباء كهنة الكنيسة وخورس شمامستها وعدد من أفراد الشعب، وانتهى القداس بعد منتصف الليل.

واستقبل نيافة الأنبا بيسنتي محافظ أسيوط والقيادات التنفيذية والمحلية، الذين قدموا التهنئة لنيافته ولشعب الإيبارشية بالعيد.

وحضر نواب البرلمان بالمحافظة جانبًا من القداس، وقدموا التهنئة بالعيد لنيافة الأنبا بيسنتي.

كما قدم التهنئة بالعيد أمس الأول بمقر المطرانية، اللواء أسعد الذكير مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، واللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط، والدكتورة مها غانم القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط.

شارك في استقبال المهنئين الآباء كهنة الإيبارشية والأراخنة.