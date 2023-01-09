العثور على جثة شاب داخل منزله في منشأة ناصر

قررت النيابة العامة تشريح جثة شاب عُثر عليها داخل منزله بمنشأة ناصر، وجرى نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة وهل توجد شبهة جنائية من عدمه.

كما طلبت إرسال عينه من المتوفى إلى المعمل الكيميائي لإجراء تحليل سموم وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا بالعثور على جثة شاب داخل منزله في ظروف غامضة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «أسامة م ع» في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، ووجود آثار قيء على ملابسه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.