الإثنين 09 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أمين الفتوى بدار الإفتاء: صدق النية عامل أساسى لحل المشاكل الزوجية

الدكتور عمرو الورداني
الدكتور عمرو الورداني

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء ورئيس وحدة الإرشاد الزوجي: "أرفض جملة "إحنا عايشين عشان خاطر ولادنا" جملة وتفصيلًا".

وأضاف "الورداني"، خلال لقاءه ببرنامج من مصر، المذاع عبر فضائية Cbc، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الأطفال في هذه الحالة سيجدون آبائهم يخدمونهم على أساس أنهم أب وأم، لكنهم غير أزواج، ويفتقدون المعنى الأساسي للحياة الزوجية.

وأوضح "الورداني"، أن هناك حلول للمشاكل الزوجية، لافتًا إلى أنه لا بد من وجود صدق النية من قبل الطرفين لإيجاد الحلول.

كما تحدث الورداني عن بعض الصفات السيئة التي قد توجد في أحد الزوجين، مثل البخل، قائلًا: "إنه لا يوجد بخل إلا ويبنى على أنانية، والأناني هو شخص متمحور حول ذاته، حيث تقوم فلسفته على مبدأ أنه لماذا يأتي بامرأة لا يعرفها حتى ينفق عليها ويوفر لها المأكل والمشرب والملبس".

وأوضح أن الشخص البخيل لابد معه الحصول على الحقوق بأي طريقة ممكنة، وبالتالي لابد من رد البخيل إلى الأعراف، حيث يجب على الزوجة أن تأخذ ما يكفيها وأسرتها بالمعروف.

وأشار إلى أن الشخص البخيل لديه حالة من الخوف بأن يفقد أو يفلس، وبالتالي يجب على الزوجة أن تقوم بالمبادرة في تقديم العواطف والمشاعر.

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