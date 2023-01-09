الإثنين 09 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

باسم مرسى بعد قرار إيقافه: لا توجد أزمة مع ميدو.. ولم أهاجم الجماهير

باسم مرسى
باسم مرسى

أبدى باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، حزنه على القرار الذي اتخذه أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق بإيقافه وعرضه للبيع.

وكان نادي الإسماعيلي قد أكد اتخاذ قرار بإيقاف باسم مرسي، وعرضه للبيع بعد المشادة التي حدثت بينه وجماهير الفريق، خلال مباراة حرس الحدود، التي أقيمت أمس على ستاد الكلية الحربية.

وقال باسم مرسي في تصريحات تليفزيونية: "حزين على الحال الذي وصل إليه فريق الإسماعيلي من نتائج".

وأضاف: "فوجئت بعد ذهابي للمنزل بعرضي للبيع وإيقافي بسبب أزمة مع الجماهير، وغير حقيقي تمامًا أنني هاجمت الجمهور، وأنا أكن كل الاحترام لجماهير الدراويش".

وتابع: "أقسم بالله أنني لم أذهب نحو الجماهير خلال المباراة وأنا أحترم الجمهور، وانتقلت إلى الإسماعيلي حبًا في جماهيره".

وعن حقيقة وجود أزمة بينه وبين ميدو، قال: "لا توجد أزمة مع ميدو وتقبلت قراري بالجلوس على دكة البدلاء في المباراة الأولى، وميدو مدرب كبير وشخصية رائعة لا يوجد بين وبينه أي مشاكل".

باسم مرسى احمد حسام ميدو الاسماعيلى الدورى المصرى حرس الحدود

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باسم مرسى بعد قرار إيقافه: لا توجد أزمة مع ميدو.. ولم أهاجم الجماهير

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