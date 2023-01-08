محرز: ألفاريز طلب تسديد ركلة الجزاء الأولى ضد تشيلسى لأنه بحاجة لأهداف

أكد الجزائري رياض محرز، أن زميله الأرجنتيني جوليان ألفاريز طلب تولي مهمة تنفيذ الركلة الجزائية الأولى لـ مانشستر سيتي ضد تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتأهل مانشستر سيتي للدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بانتصار عريض على تشيلسي برباعية نظيفة في المباراة التي أُقيمت على ستاد الاتحاد.

وقال محرز في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة:"كنت من المفترض أن أُسدد الركلة الجزائية الأولى، لكن جوليان ألفاريز طلب مني أن يسددها".

وأضاف:" لذا بالطبع قلت له نعم، هو مهاجم، هو بحاجة للأهداف، إنه أمر جيد له، أما الركلة الثانية فأردت أن أسددها أنا، الجميع ساهم في مباراة اليوم لذا كان الأمر جيدًا".

وأكمل قائلًا:"نحن دائمًا في كل موسم، نحاول أن نتواجد في كل مسابقة، يجب علينا الاستمرار والتقدم لأننا نستحق ذلك، وطريقة لعبنا تستحق ذلك، يجب أن نفعل ذلك بتلك الطريقة".

محرز سجل هدفين في شباك كيبا، الأول جاء في الدقيقة 23 من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، حيث وضع الكرة في الزاوية اليمنى لمرمى كيبا ببراعة، قبل أن يختتم مهرجان أهداف مانشستر سيتي بالهدف الثاني في الدقيقة 86 من ركلة جزاء، ليعبر بفريقه للدور المقبل لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

رياض محرز عاد ليقود فريقه لهزيمة تشيلسي، بعد أن سجل هدف الانتصار على ملعب ستامفورد بريدج قبل 3 أيام في المباراة التي أُقيمت في الدوري الإنجليزي.

ووصل رياض محرز للمساهمة رقم 200 في مسيرته الكروية مع الأندية الإنجليزية، حيث سجل 71 هدفًا لـ مانشستر سيتي وصنع 45 هدفًا في 211 مباراة، فيما سجل 48 هدفًا وصنع 36 آخرين في 179 مباراة مع ليستر سيتي.

ويواجه مانشستر سيتي في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي، الفائز من مباراة أرسنال وأوكسفورد.

وبرز رياض محرز في مباراة اليوم، وحصد تقييم 8.90 كأفضل اللاعبين من موقع Who scored