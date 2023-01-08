الأحد 08 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لأجنبية الجنسية حاولت تهريب كوكايين

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، حكما يقضي بمعاقبة راكبه أجنبية الجنسية، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة جلب ومحاولة  تهريب كمية كبيرة من مخدر الكوكايين عبر مطار القاهرة.

كانت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة، تمكنت من إلقاء القبض على راكبة أجنبية، أثناء إنهاء إجراءات وصولها إلى البلاد، حيث تم الكشف على حقائبها على جهاز الاكس رى، حيث تبين وجود أشياء مخبأة داخل جيب سرى بالحقائب.

وبمواجهتها بالمضبوطات، اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد تهريبها إلى داخل البلاد، لتوزيعها على عملائها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بإحالتها إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معها، والتى قضت عليها بالسجن المؤبد.

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المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لأجنبية الجنسية حاولت تهريب كوكايين

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