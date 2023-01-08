أماكن معارض أهلا رمضان 2023 في القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية

يبحث العديد من المواطنين عن أماكن أهلا رمضان 2023 والتي قد تم فتحها لخدمة المواطنين قبل شهر رمضان المبارك، في هذا السياق ترصد الدستور كافة التفاصيل عن معرض أهلا رمضان 2023.

معرض أهلا رمضان 2023

وأعلنت وزارة التموين توفير السلع بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن المواطنين، ومحاربة غلاء الأسعار حيث يتوافر داخل معارض اهلا رمضان عدد من السلع الغذائية الأساسية، حيث بدأت معارض أهلا رمضان 2023 على مستوى محافظة القاهرة وبقية محافظات الجمهورية، حيث بدأت المعارض اعتبارًا من يوم الأحد 1 يناير 2023

أماكن معرض أهلا رمضان 2023 في القاهرة

- مناطق شارع جسر البحر الساحل بشبرا.

- حلوان.

- شارع سلاح المهندسين.

- المعصرة.

- المرج.

- مؤسسة الزكاة

بنها.

حي غرب شبرا.

-قليوب.

-طوخ.

-القناطر الخيرية.

-منطقة المستشح.

-حي المقطم "ميدان النافورة، الهضبة الوسطى بجوار مساكن الزلزال ومنطقة السبعين فدان".

- حي الخليفة "شارع الأشراف بجانب أرض المطاحن، الأباجية، أسفل كوبري الحضارات".

- حي التبين "شارع الوسط بجوار ميدان الساعة، شارع الصفا والمروة، شارع كورنيش النيل بمدخل شارع الوسط".

أماكن معارض أهلا رمضان 2023 في الإسكندرية

الأزاريطة.

العطارين.

الجمرك.

المنشية.

أماكن المعارض في الجيزة

وعن اماكن معارض أهلا رمضان ٢٠٢٣ فهي ستكون في 7 مناطق بالجيزة وهم كالآتي:

سيكون هناك معرض أهلا رمضان في البدرشين

وأيضا في منطقة العياط بالجيزة

وكذلك في منطقة الصف بمحافظة الجيزة

وهناك معرض سيقام في الوراق

وآخر سيكون في منطقة أوسيم بشمال الجيزة.

وهناك معرض آخر في منطقة المنيب

وكذلك المعرض الرئيسي في شارع فيصل.

أماكن المعارض في الشرقية

-ميدان عرابي في مدينة الزقازيق، مدينة القرين والمقام ، مدينة فاقوس ، قرية الطويلة، الخطارة، الصوالح، القنايات، الحسينية، أبوحماد أمام مبنى رئاسة المركز، مدينة ديرب نجم، بلبيس، بجوار موقف الزقازيق بشارع جمال عبد الناصر، بمركز بلبيس.