بتخفيضات تصل إلى 30 %.. محافظ قنا يفتتح معرض أهلا رمضان بقوص

افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا معرض "أهلا رمضان"، لبيع السلع الغذئية والاستهلاكية بأسعار مخفضة بمدينه قوص، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والعميد محمد غنيم المستشار العسكرى للمحافظة، و أحمد السيد وكيل وزارة التموين، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة، و سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية جنوبي محافظة قنا وذلك وفقا لبيان اعلامي صادر عن مكتب إعلام الديوان العام لمحافظة قنا اليوم السبت.

يأتى هذا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضمان توافر أفضل السلع بأسعار مخفضه في جميع المحافظات بهدف استقرار الأسواق، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام أمنه وزير التنمية المحلية بإقامة معارض أهلا رمضان قبل حلول الشهر الكريم.



وقال محافظ قنا إن المعرض يضم العديد من السلع الغذائية الأساسية، والسلع الإستهلاكية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في المحال التجارية والمجمعات الاستهلاكية.



وأضاف "الداودي"، خلال بيان صحفي صادر عن مكتب إعلام الديوان العام لمحافظة قنا، أن محافظة قنا والوحدات المحلية التابعة لها تقدم كافة التسهيلات من حيث توفير الأراضي، والتجهيزات اللازمة للمعارض، لتشجيع كبار التجار على إقامة معارض بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، للتخفيف عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلي أن الفترة المقبلة سوف تشهد إقامة المزيد من معارض "أهلا رمضان"، بالتنسيق مع الغرفة التجارية وكبار تجار السلع.



وكلف محافظ قنا، وكيل وزارة التموين بالإشراف المستمر علي المعارض، للتأكد من توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها البيت المصري ومدى التزام العارضين بالأسعار المتفق عليها مع الغرفة التجارية والمحافظة.