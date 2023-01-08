الأحد 08 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تموين مطروح: طرح الأرز الأبيض بمعارض «أهلا رمضان» بـ13 جنيها للكيلو

الأرز
الأرز

أعلنت مديرية تموين محافظة مطروح اليوم الأحد، عن طرح كميات كبيرة من الأرز الأبيض بمعارض أهلا رمضان، بسعر 13 جنيها لكيلو الأرز، بالتعاون مع إدارة مباحث شرطة التموين بالمحافظة.

 وقالت المهندسة هند محمود مساعد  مدير مديرية التموين بمطروح، في بيان للمديرية أن مديرية تموين مطروح قامت اليوم الأحد بتوفير كميات كبيرة من الأرز لأهالي مطروح بسعر 13 جنيها للكيلو بمعارض مقامة  المدرسة الثانوية العسكرية، وسوف يتم توفير معارض أخرى وضخ كميات كبيرة بها خلال أيام وذلك وفقا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وعلى صعيد آخر، تفقد مسؤولون بمديرية تموين مطروح، أعمال إنشاء معارض "أهلا رمضان" في محافظة مطروح للسلع الأساسية المخفضة بواسطة المهندسة مديرة التموين والتجارة الداخلية بمطروح ،وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية، ببذل كل ما هو مستطاع للتخفيف عن المواطنين، وتعليمات  الدكتور علي المصيلحي وزير التموين على إنشاء معارض اهلا رمضان بجميع المحافظات لزيادة المعروض من السلع الأساسية، وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، للتخفيف عن كاهل المواطنين استعدادا لحلول الشهر الكريم .

وقامت المهندسة هند محمود مساعد مدير التموين والتجارة الداخلية بمطروح ، يرافقها زكريا غنيم مدير الرقابة ومحمد على يوسف مفتش تموين بالمرور لتفقد المراحل الأخيرة لانطلاق المعارض الرمضانية ، التي تقام تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والتي من شأنها توفير جميع السلع الأساسية للمواطن المطروحي بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق والمحلات بنسب  تصل الى 20 ٪ و التي  سيبدأ عملها من اليوم ،وتستمر حتى نهاية شهر رمضان القادم.

أهالي مطروح اهلا رمضان التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الثانوية العسكرية المعروض من السلع بمعارض اهلا رمضان مديرية التموين بمطروح

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