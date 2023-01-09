أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 9 يناير 2023 فى البنوك المصرية

ينشر موقع الدستور أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 9 يناير 2023 في البنوك المصرية وفقا للوحة التعاملات المالية والتي يتم تحديثها باستمرار حيث تتباين أسعار التداول في البنوك وشركات الصرافة وفقا لحركة العرض والطلب وتأثيرها على الاقتصاد المصري والأسواق المحلية للمستهلكين.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 9 يناير 2023 في البنوك المصرية



تتباين أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 9 يناير 2023 في البنوك المصرية حيث تختلف أسعار التداول بشكل مستمر وفقا لحركة البيع والشراء و أسعار الصرف كما يلي:-



أسعار العملات في البنك المركزي المصري

وصل الدولار الأمريكي إلى 27.07 جنيه للشراء و 27.166 جنيه للبيع.

سجل اليورو الأوروبي إلى 28.72 جنيه للشراء و 28.83 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني نحو 32.57 جنيه للشراء و 32.68 جنيه للبيع.

قدر الريال السعودي بنحو 7.20 جنيه للشراء و 7.23 جنيه للبيع.

سجل الدينار الكويتي نحو 88.38 جنيه للشراء و 88.71 جنيه للبيع.

وصل الدرهم الإماراتي إلى 7.37 جنيه للشراء و 7.39 جنيه للبيع.



أسعار العملات في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل الدولار الأمريكي إلى 27.20 جنيه للشراء و 27.25 جنيه للبيع.

سجل اليورو الأوروبي إلى 28.80 جنيه للشراء و 28.96 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني نحو 32.64 جنيه للشراء و 32.90 جنيه للبيع.

قدر الريال السعودي بنحو 7.23 جنيه للشراء و 7.25 جنيه للبيع.

سجل الدينار الكويتي نحو 86.68 جنيه للشراء و 88.97 جنيه للبيع.

وصل الدرهم الإماراتي إلى 7.40 جنيه للشراء و 7.41 جنيه للبيع.



أسعار العملات في البنك الأهلي

وصل الدولار الأمريكي إلى 27.05 جنيه للشراء و 27.1 جنيه للبيع.

سجل اليورو الأوروبي إلى 28.44 جنيه للشراء و 28.81 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني نحو 32.11 جنيه للشراء و 32.72 جنيه للبيع.

قدر الريال السعودي بنحو 7.19 جنيه للشراء و 7.21 جنيه للبيع.

سجل الدينار الكويتي نحو 85.27 جنيه للشراء و 88.48 جنيه للبيع.

وصل الدرهم الإماراتي إلى 7.36 جنيه للشراء و 7.36 جنيه للبيع.

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