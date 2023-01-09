الإثنين 09 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 9 يناير 2023 فى البنوك المصرية

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

ينشر موقع الدستور أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 9 يناير 2023 في البنوك المصرية وفقا للوحة التعاملات المالية والتي يتم تحديثها باستمرار حيث تتباين أسعار التداول في البنوك وشركات الصرافة وفقا لحركة العرض والطلب وتأثيرها على الاقتصاد المصري والأسواق المحلية للمستهلكين.

 

أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 9 يناير 2023 في البنوك المصرية


تتباين أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 9 يناير 2023 في البنوك المصرية حيث تختلف أسعار التداول بشكل مستمر وفقا لحركة البيع والشراء و أسعار الصرف كما يلي:-


أسعار العملات في البنك المركزي المصري

وصل الدولار الأمريكي إلى 27.07 جنيه للشراء و 27.166 جنيه للبيع.

سجل اليورو الأوروبي إلى 28.72 جنيه للشراء و 28.83 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني نحو 32.57 جنيه للشراء و 32.68 جنيه للبيع.

قدر الريال السعودي بنحو 7.20 جنيه للشراء و 7.23 جنيه للبيع.

سجل الدينار الكويتي نحو 88.38 جنيه للشراء و 88.71 جنيه للبيع.

وصل الدرهم الإماراتي إلى 7.37 جنيه للشراء و 7.39 جنيه للبيع.

سعر الذهب اليوم الأحد 8 يناير 2023 فى مصر بدون مصنعية


أسعار العملات في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل الدولار الأمريكي إلى 27.20 جنيه للشراء و 27.25 جنيه للبيع.

سجل اليورو الأوروبي إلى 28.80 جنيه للشراء و 28.96 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني نحو 32.64 جنيه للشراء و 32.90 جنيه للبيع.

قدر الريال السعودي بنحو 7.23 جنيه للشراء و 7.25 جنيه للبيع.

سجل الدينار الكويتي نحو 86.68 جنيه للشراء و 88.97 جنيه للبيع.

وصل الدرهم الإماراتي إلى 7.40 جنيه للشراء و 7.41 جنيه للبيع.

txt

سعر الذهب اليوم الأحد 8 يناير 2023 فى مصر بدون مصنعية

txt

خلال ساعات.. البترول تستعد لإعلان أسعار المنتجات البترولية


أسعار العملات في البنك الأهلي

وصل الدولار الأمريكي إلى 27.05 جنيه للشراء و 27.1 جنيه للبيع.

سجل اليورو الأوروبي إلى 28.44 جنيه للشراء و 28.81 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني نحو 32.11 جنيه للشراء و 32.72 جنيه للبيع.

قدر الريال السعودي بنحو 7.19 جنيه للشراء و 7.21 جنيه للبيع.

سجل الدينار الكويتي نحو 85.27 جنيه للشراء و 88.48 جنيه للبيع.

وصل الدرهم الإماراتي إلى 7.36 جنيه للشراء و 7.36 جنيه للبيع.

اقرأ المزيد 

‏إمساكية شهر رمضان المبارك 

اسعار العملات الاجنبية أسعار العملات العملات الاجنبية البنوك المصرية الدولار الامريكي اليورو الأوروبي الجنيه الاسترليني الريال السعودي

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023

سعر الذهب اليوم الإثنين 9 يناير 2023 بالجرام بدون مصنعية فى سوق الصاغة

أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 9 يناير 2023 فى البنوك المصرية

أمطار على القاهرة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 9 يناير 2023

موعد صرف مرتبات يناير 2023

خريطة سقوط المطر.. حالة الطقس ودرجات الحرارة بمصر اليوم الإثنين 9 يناير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«حلم جميل».. كوميديا الزيف الاجتماعى

محمود خليل

سردية «الدين والسياسة» فى عصرى «يوسف وموسى»

محمد العسيري

حديث عن المسرحية

ماجد حبته

100 مليون شجرة

لواء.حمدى البطران

ذات يناير (١)

جمال-أسعد

المحافظ.. وزيارة العيد

لواء. محسن الفحام

أجراس الطمأنينة والتسامح

حسين دعسة

«بن غفير».. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى

صور

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

حديقة الحيوان قبل التطوير

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا

إسرائيل تهدم مقهى فلسطينيًا فى أراضى 1948.. والمستوطنون يقتحمون الأقصى

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس