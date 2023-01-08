«حياة كريمة» تنشر الجدول الأسبوعى لقوافلها المجانية فى المحافظات

نشرت مؤسسة «حياة كريمة» الجدول الأسبوعي لقوافلها المجانية، والتي تتنوع ما بين قوافل طبية وبيطرية في 5 محافظات مختلفة في الفترة من 8 إلى 15 من يناير الجاري، حسب «إكسترا نيوز».

الدولة تواصل تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

تواصل الدولة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالتجمعات الريفية وتحسين ظروف المعيشة وتقديم حزمة متكاملة من الأنشطة الخدمية والتنموية للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا لتعيش الحياة الأفضل التي تستحقها، وتوفير فرص العمل.



وتهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.



كما تعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان «حياة كريمة» لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم، حيث تم تقسيم القرى الأكثر احتياجًا المستهدفة وفقًا لبيانات ومسوح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية.