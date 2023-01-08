الشوط الأول.. مانشستر سيتى يكتسح تشيلسى بثلاثية فى كأس الاتحاد الإنجليزى

تقدم مانشستر سيتي على ضيفه تشيلسي بثلاثة أهداف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على استاد الاتحاد، في الدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم موسم 2022-2023.

فريق مانشستر سيتي سيطر على أحداث الشوط الأول بشكل كامل، وافتتح الجزائري رياض محرز التسجيل لفريقه في الدقيقة 19 بركلة حرة مباشرة، حيث وضع الكرة ببراعة في الزاوية اليمنى لمرمى كيبا.

وتمكن الأرجنتيني جوليان ألفاريز من تسجيل الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 30، من ركلة جزاء تم احتسابها بعد العودة لتقنية الفيديو للمس كاي هافرتز الكرة بيده.

وسجل فيل فودين الهدف الثالث لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 38 من هجمة رائعة منظمة، انتهت عنده بعدما تلقى تمريرة رائعة من كايل والكر من الجهة اليمنى، ليضعها بدوره في الشباك.

وتُنقل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

تشكيل مانشستر سيتي ضد تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي

أما عن تشكيل مانشستر سيتي ضد تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي، فشهد إشراك بعد العناصر الاحتياطية، فيما يتشارك رياض محرز وجوليان ألفاريز وفيل فودين خط الهجوم، بينما يجلس إيرلينج هالاند على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي ضد تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا.

خط الدفاع: سيرجيو جوميز – إيمريك لابورت – مانويل أكانجي – كايل والكر.

خط الوسط: رودري – برناردو سيلفا – كول بالمر.

خط الهجوم: رياض محرز - فيل فودين - جوليان ألفاريز.

تشكيل تشيلسي ضد مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

أما عن تشكيل تشيلسي ضد مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي، فيشهد عودة ماسون ماونت بعد تعافيه من الإصابة، فيما يقود كاي هافرتز وحكيم زياش خط الهجوم.

وجاء تشكيل تشيلسي ضد مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي:

في حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: هومفريس – تريفوه تشالوباه – خاليدو كوليبالي – هال.

خط الوسط: جورجينيو – كونور جالاجير – ماتيو كوفاسيتش – ماسون ماونت

خط الهجوم: حكيم زياش – كاي هافيرتز

وتنص قواعد البطولة على إعادتها على ملعب الفريق الخصم حال التعادل في مباراة اليوم.