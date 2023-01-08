جرائم أسرية تهز 3 محافظات.. والأمن يعيد الهدوء بعد كشف لغزها

هزت 3 جرائم أسرية أرجاء محافظات الدقهلية وقنا والمنوفية، أقدم عليها المتهمون نتيجة دوافع مختلفة، ولكن أجهزة الأمن نجحت في ضبطهم عقب كشف لغز هذه الجرائم لكن أبرزهم قتل مواطن لزوجته وتصوير نفسه سيلفي أمام أولاده في مركز نبروه.

يقتل زوجته ويصور نفسه سيلفي مع الجثة في الدقهلية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية فى السيطرة على شخص دفعته الخلافات الزوجية إلى قتل زوجته (ربة منزل) بالشقة محل سكنهما بدائرة مركز شرطة نبروه، عقب احتجازه كريماته الثلاث وتهديده بقتلهن.

بالانتقال تم العثور على جثة المجنى عليها وبها جرح ذبحى بالرقبة داخل الشقة محل سكنهما بدائرة المركز، وتبين تواجد المتهم داخل حجرة أخرى قام بغلقها من الداخل والوقوف فى شرفتها وبصحبته كريماته الثلاث (سن 3 و6 و9) حاملاً سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته مهدداً بقتلهم ومدعياً تعديه على زوجته لخلافات زوجية بينهما.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

مقتل سيدة في قنا على يد طليقها

تبلغ لمركز شرطة قنا بمديرية أمن قنا من إحدى المستشفيات باستقبالها (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة المركز) متوفاة إثر إصابتها بعدة جروح متفرقة بالجسم ، وما قرره زوجها أنه أثناء عودته للشقة سكنهما بدائرة المركز عثر عليها مسجاة بأرضية غرفة نومهما وبها الإصابات المشار إليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال فريق البحث المُشكل من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا أمكن تحديد مرتكب الواقعة (طليق المجنى عليها "سائق" مُقيم بدائرة المركز) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة إنتقاماً منها لارتباطها بزوجها الحالى أثناء فترة زواجهما مما أدى لطلاقهما، حيث قرر أنه أثناء تواجده بعزاء بدائرة المركز شاهد زوج المجنى عليها فاختمرت فى ذهنه فكرة الانتقام من المجنى عليها وزوجها لعلمه بتواجدهما بالعزاء فتوجه لمسكنهما لإضرام النيران به إنتقاماً منهما وقام بالدلوف إلى داخل الشقة إلا أنه فوجئ بوجود المجنى عليها ولدى محاولتها الإستغاثةبالأهالى قام بالتعدى عليها بالضرب محدثاً إصابتها المشار إليها .

دفع طفل من دور علوي بالمنوفية

فيما تبلغ لمركز شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية من إحدى المستشفيات باستقبالها (طفل، سن عام ونصف، مقيم بدائرة المركز) مصاب بنزيف وكسور متفرقة بالجسم "ادعاء سقوط من علو" .

بالانتقال والفحص وسؤال (والدة ووالد الطفل المصاب، مقيمان بدائرة المركز) اتهمت والدة الطفل المصاب (زوجة شقيق والد الطفل المصاب - مقيمة بذات العنوان) بدفع نجلها المصاب أثناء لهوه من أعلى الطابق الثانى بالمنزل لخلافات عائلية بين المتهمة ووالدة المصاب وأيد والد الطفل ما جاء بأقوالها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة لذات السبب.