الأحد 08 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

والدة العزازي المشارك بمسرحية «تقدر»: مبادرة إحياء المسرح المدرسي رائعة وستعرف أولادنا على تاريخهم

محمد العزازى
محمد العزازى

يبدأ مساء اليوم الأحد، اليوم الثاني لعرض مسرحية تقدر برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بدار الأوبرا، وقالت بدى بدر والدة الطفل الممثل محمد العزازي بطل المسرحية أنها سعيدة بمشاركة ابنها في هذا العمل.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الدستور": “هذه التجربة أضافت لنجلي في حياته الشخصية فهو عرف كثير من الشخصيات التاريخية وطلب مني أشتري له كتب عن نجيب محفوظ وشخصيات أخرى تعرف عليها من خلال  المسرحية”.

وكان قد دشن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مبادرة "إحياء المسرح المدرسي والفنون بالمدارس المصرية"، وذلك خلال العرض المسرحي "تقدر" بالتعاون مع وزارة الثقافة ومجموعة قنوات مدرستنا والشريك الإعلامي "المتحدة للخدمات الإعلامية".

التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم التربية الاستعراض اكتشاف الموهوبين اكتشاف المواهب إحياء المسرح المدرسي

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