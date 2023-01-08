برلمانى يتقدم بطلب إحاطة للتحقيق فى اتهامات الاستيلاء على تبرعات «معانا لإنقاذ إنسان»

تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ووجهه إلى كل من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وإلى وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، وذلك بشأن ما يتم تداوله حول وجود مخالفات مالية واستيلاء على أموال التبرعات بمؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان".

وقال عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة: “شهدت الساعات الماضية تداول عدد من المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود مخالفات مالية داخل إحدى المؤسسات الخيرية وهي مؤسسة "معانا لإنقاذ الإنسان"، حيث تم توجيه اتهامات لرئيسها وعدد من العاملين بها بالاستيلاء على أموال التبرعات الموجهة للمؤسسة، وذلك بتلقي تلك التبرعات عبر حساباتهم البنكية الشخصية، ومنح المتبرعين إيصالات غير رسمية، وذلك كله بالمخالفة للقانون، الذى يلزم بتلقي التبرعات عبر الحسابات الرسمية للمؤسسة وتحت إشراف الجهات المعنية.

وأضاف عصام: "تلك الواقعة ليست الأولى في وقائع المخالفات المالية للمؤسسات الخيرية، بل سبقتها مؤخرًا ما أثير حول مستشفى 57357 لعلاج مرضى سرطان الأطفال، الأمر الذى يتطلب الوقوف أمام تلك الوقائع وما يتم داخل تلك المؤسسات فيما يتعلق بالتبرعات والضوابط المنظمة لها وآليات الإشراف المالي عليها ومتابعة عملها".

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بالرد على ما أثير بشأن تلك الواقعة الخاصة بمخالفات مؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان"، وما الإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها، وما الأسباب التي أدت إليها؟

كما طالب عصام الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، بتوضيح خطتها لمواجهة تلك الوقائع وضمان عدم تكرارها، وذلك لحماية أموال المتبرعين، وتوجيهها في المكان المخصص لها والاستفادة منها في أعمال الخير وتنمية المجتمع.

يذكر أن أمين صندوق مؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان" والمتخصصة في رعاية من هم بلا مأوى أو المشردين كان قد اتهم مؤسسي دار الرعاية بالاستيلاء على أموال التبرعات التي تأتي للدار.

حيث نشر زهران تدوينة عبر حسابه الشخصي "فيسبوك" سرد بها ما وصفه بشبهات الفساد.