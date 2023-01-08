باحثة لـ«القاهرة الإخبارية»: بريطانيا تعانى نقصًا فى السلع وحال المواطن صعب للغاية

كشفت الدكتورة سامية الأطرش، الباحثة السياسية، عن آخر تطورات الموقف بالشارع البريطاني، بعد مناداة رئيس الحكومة بتقارب المباحثات بعد الإضرابات المتكررة.

وقالت خلال مداخلة عبر "سكايب"، لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن رئيس الحكومة البريطانية أقر اليوم الأحد بالموافقة على زيادة رواتب بعض العاملين في عدة قطاعات على رأسها الممرضين والممرضات وسائقي عربات الإسعاف، والعاملين بقطاع السكك الحديدية.

وأضافت: "يجب على الحكومة البريطانية أن تضع حلًا سريعًا واضحًا لمشكلة لما وصلنا إليه من إضرابات كثيرة"، مؤكدة أن قطاع الممرضين والممرضات بنقابتهم والتي تأسست قبل 100 عام، لم يقوموا بإضراب واحد إلا هذه الفترة.

وتابعت: "الحالة المعيشية التي يعيشها البريطاني وصلت كما يقال (وصل السيل الزبى)، الحالة التي يعيشها المواطن البريطاني صعبة جدًا نتيجة التضخم الاقتصادي والركود التضخمي التي تعاني منه الدولة البريطانية".

وواصلت: "ما وصلنا إليه بعد كوفيد 19 ولا ننسى أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على اقتصاد بريطانيا، كما عزز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من صعوبة الموقف"، قائلة: "لا نجد سلعًا في الأسواق، ونقص السلع في أسواق لندن يقلق المواطنين ويزيد الوضع صعوبة".