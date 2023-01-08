«كسرت قلب بيك».. رسالة مؤثرة تسببت في صراخ جورج وسوف على نجله وديع

وجه جورج جونيور كلمة مؤثرة في جنازة شقيقه وديع جورج وسوف بكنيسة مار نقولا الأشرفية، في لبنان، أمام الحضور من المشيعين، ظهر اليوم الأحد 8 يناير.

وقال جورج جونيور، أمام المشيعين، في جنازة شقيقه وديع جورج وسوف: «ما كنت متوقع يجي هل نهار فليت بكير وكسرت قلبنا وقلب بيّك"، وتابع قائلًا: "عشت حياتك كلّها من أجل والدك".

وأضاف: "بيك كان أغلى شىء بالدنيا، كنت عايش كل حياتك كرماله، قد ايه طيب وخدوم وبيحب العالم بيفكر في غيره محب وبيساعد الكل، وصاحب صاحبه".

وتابع: "نحن الحياة مالها معنى من غيرك يا وديع، أنت مامت انت قديس بالسما، كيف بدنا نرجع لبيوتنا من غيرك، مع مين بدي أتروق وأتعشى كل يوم، كنت أتمنى بعد شهر تشيل بنتي، بس راح تعرف مين عمها وديع واسمك يضل في قلبي على صدرها، محبتك عند كل الناس، انت مافليت راح تضل فينا ياوديع".

وتأثر الفنان جورج وسوف بكلام نجله عن وديع جورج وسوف، وكشفت الكاميرا عن عويله وصراخه مع كلمات الأخ عن شقيقه.

من المقرر أن يتم دفن وديع جورج وسوف في مسقط رأسه كفرون بدولة سوريا، حيث تقام صلاة البخور على روحه في تمام الساعة الخامسة في كنيسة مار إلياس.

وتتقبل الأسرة العزاء يومي الإثنين والثلاثاء في صالة كنيسة مار الياس من الثانية ظهرا حتى السابعة مساء، كذلك يوم السبت 14 يناير في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس من الساعة 12 ظهرا حتى السادسة مساء.

يذكر أن وديع جورج وسوف أجرى عملية تكميم معدة خلال الأيام الماضية، وبعد العملية حدثت بعض المضاعفات، على إثرها حدث له نزيف حاد في المعدة، وطالب عدد كبير من النجوم من جماهيرهم بالتبرع بالدم، لكن وديع جورج وسوف كان من فصيلة دم نادرة، الأمر الذي تسبب في الوفاة.