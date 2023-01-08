مؤمن زكريا و«أرابيسك» الأعلى بحثًا على «جوجل».. ما السبب؟

تصدر لاعب نادي الأهلي مؤمن زكريا، ضمن الأعلى بحثًا على محرك البحث "جوجل"، بعد كشف تفاصيل إصابة الفنان عمرو محمد علي الشهير بدور "شقشق" في مسلسل "أرابيسك".

وربط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مرض الفنان عمرو محمد علي بالتصلب المتعدد، باللاعب مؤمن زكريا، الذي يعاني المرض ذاته، منذ سنوات، داعين الله أن يمن عليهما بالشفاء وأن تعود حياتهما إلى سابق عهدها.

كما بحث الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على مسلسل “أرابيسك”، والذي اشتهر من خلاله الفنان عمرو محمد علي، بدور “شقشق”.

وكشف الفنان عمرو محمد علي، تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بمرض التصلب المتعدد والذي تسبب في غيابه عن الفن منذ عام 2006، مؤكدا أنه يحتاج إلى العلاج.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc، إنه بخير ويطمئن كل محبيه على صحته وأنه زاره وفد من نقابة المهن التمثيلية ومنهم الفنان أحمد سلامة، وعصام حجي، للإطمئنان على حالته الصحية".

وأضاف: "محتاج ستر ربنا واحتاج للعلاج وإن ربنا يشفيني ويتمم علاجي على خير، و الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين مهتم بي ولا أعرف كيف أشكره، متابعا: "من 2006 وأعاني من مرض التهاب الأعصاب وهو صعب العلاج منه، وربنا يسهل إن شاء الله وأتمنى الشفاء والعلاج والعودة للجمهور والعمل مرة أخرى.

وتابع: "وربنا يقدر الناس اللي بتحبني إنها تساعدني لأن مرض التصلب المتعدد صعب ومكلف جدًا، وعلى مدار 17 سنة قاعد مكاني مش بتحرك لأن العلاج اللي باخده غير كافي، ونفسي حد يهتم بعلاجي كاملًا".

وكان زار وفد من أعضاء مجلس نقابة الممثلين الفنان عمرو محمد على في منزله ومنهم الفنان أحمد سلامة ومصطفى حجاج مصمم الاستعراضات، كما قرر الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية منحه عضوية عاملة بالنقابة ومعاشا استثنائيا.