«التخطيط»: تنفيذ المرحلة الثانية من «ابدأ مستقبلك» في 9 محافظات

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حصاد مشروع رواد 2030 وأبرز ما قام به خلال العام المنتهي 2022.

وأوضحت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 20030، أن إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للمشروع، تأكيدًا لأهمية ودور الشباب في المجتمع، وبهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال وفكر العمل الحر بين الشباب، موضحة أن المشروع يرتكز على أربعة محاور رئيسية تتمثل في محور التعليم، ومحور حاضنات الأعمال، بالإضافة إلى محور التوعية، فضلا عن محور آليات المساندة لرواد الأعمال.

وتضمن التقرير الذي أصدره المشروع أبرز الإنجازات في المحاور الأربعة خلال عام 2022 ففيما يتعلق بالمحور الأول والمتمثل في التعليم، فقد قام المشروع بإطلاق دعم وبناء القدرات، والتي تتضمن عدة أنشطة منها برنامج الماجستير المهني بالتعاون مع جامعتي كامبردج والقاهرة، ومنحة المليون ريادي التي تهدف إلى تأهيل مليون رائد أعمال مصري بحلول عام 2030، وتوفر المنصة حزمة كبيرة من الموضوعات المتعلقة بريادة الأعمال عبر الإنترنت بثلاث لغات العربية، الانجليزية، ولغة الإشارة، وعلى ثلاث مراحل تأهيلية مختلفة، للوصول إلى تنمية المهارات الأساسية المطلوبة لتأهيل رواد الأعمال، استفاد من تلك الحملة ما يقرب من 50 ألف متدرب وذلك بمعدل نحو 378 محاضرة تدريبية.

- استهداف 44500 ألف طالب في المرحلة الإعدادية

تطرق التقرير إلى إطلاق حملة "إبدأ مستقبلك" والتي تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى، وفي عام 2022 تم تنفيذ المرحلة الثانية من الحملة حيث تم اعتماد الحقيبة التدريبية للحملة من جامعة ميزوري الأمريكية وتم تدريب المدربين على الحقيبة التدريبية الجديدة واعتمادهم لتدريب معلمي المدارس على كيفية تنفيذها مع طلاب المرحلة الإعدادية بالمدارس الحكومية، بالإضافة إلى التوسع في المدارس التجريبية واللغات وتدريب المدربين على الحملة باللغة الإنجليزية، موضحًا أنه تم تنفيذ المرحلة الثانية من الحملة في 9 محافظات حتى الآن، حيث عقد تدريب لـ50 مدربا من مدربي حملة ابدأ مستقبلك على منهج الحملة، وتنفيذ المرحلة الثانية من أكثر من 500 معلم من 84 مدرسة واستهداف أكثر من 44500 ألف طالب في المرحلة الإعدادية، بالإضافة إلى تدريب 48 موجه عموم و 6 موجهين أوائل و 84 مدير مدرسة و 84 منسق ريادة الأعمال و أهداف الحملة، وتجهيز 30 فصل داخل المدارس التي تم تدريب معلميها على منهج ريادة الأعمال، و جاري استكمال الحملة في باقي محافظات الجمهورية.

- إطلاق حاضنة للأعمال لذوي الهمم

وأشار التقرير إلى أنه في إطار اهتمام المشروع بحاضنات الأعمال فقد تم إطلاق حاضنة ذوى الهمم "Goodwill"، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وهي الأولى من نوعها وهدفها الرئيسي هو دعم وخدمة ذوي الهمم بطريقة أكثر احترافية ليصبحوا رواد أعمال وأصحاب مشروعات ريادية، فضلًا عن كون تلك الحاضنة تخدم أيضًا الشباب الذين يقدمون حلولًا للأشخاص من ذوي الهمم ، حيث تأهل أحد المشروعات المتقدمة للحاضنة لتمثيل مصر فى "معرض اكسبو أصحاب الهمم الدولى" الذي أقيم في دبي فى الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2022.

كما تطرق التقرير إلى إطلاق برنامج رائدات 2030، بالتعاون مع مؤسسة انتربرنيل، والذي يمثل مسرعة أعمال لدعم المشروعات التجارية وتوفير فرص للنساء لإطلاق أعمالهن وتطويرها، وتم تخرج 400 سيدة من هذه المسرعة خلال عام 2022، كما احتفل المشروع بتخرج الدفعة الأولى من حاضنة أعمال مشرق للسياحة التي أسسها المشروع بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، حيث تخرج 19 مشروع منهم 10 مشروعات من محافظة أسوان، 9 مشروعات من محافظات مصر المختلفة مع دعم وتطوير بعض المشروعات التابعة للحاضنة وتم اعتمادها وتقييمها عالميًا، من قبل Booking إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال السفر الرقمي.

وشهد عام 2022 كذلك تنظيم المشروع معسكر صيفي لطلبة حملة ابدأ مستقبلك بمحافظة الإسكندرية لأكثر من 100 طالب وطالبة من طلاب المرحلة الاعدادية المستفيدين من الحملة، من محافظات مصر المختلفة، حيث كان الهدف من المعسكر تشجيع ودعم الطلاب ذوي الأفكار المبتكرة على تطويرها وتزويدهم بالمهارات الريادية والتكنولوجية اللازمة لتطوير مشروعاتهم، بالإضافة إلى مهارات تطوير الشخصية، وإعداد الطالب ليصبح رائد أعمال في المستقبل، كما تم تنفيذ حملة ابدأ مستقبلك على مستوى الجامعات لـ4500 طالب وطالبة فى أكثر من 15 جامعة مصرية، إلى جانب مبادرة خليك ريادي، لأبناء العاملين بالجهات الحكومية المختلفة والتي استهدفت الوصول إلى 3000 متدرب منهم، لتشجيع الفكر الريادي لأبناء العاملين بالجهات الحكومية المختلفة وخلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن إقامة العديد من الفعاليات التي تهدف إلى الوصول إلى أكبر عدد من الشباب للتوعية بأهمية ريادة الأعمال والتوعية بالأنشطة والخدمات المختلفة التى تقدمها الوزارة من خلال مشروع رواد 2030 لدعم رواد الأعمال.

