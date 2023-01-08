الأحد 08 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رقم قياسى جديد يسجله محمد صلاح بعد هدفه فى شباك وولفرهامبتون

محمد صلاح
محمد صلاح

واصل الدولي المصري محمد صلاح، تسطير اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ نادي ليفربول الإنجليزي بعدما سجل هدفًا في مباراة الريدز أمام وولفرهامبتون.

وكان ليفربول قد تعادل مع وولفرهامبتون بهدفين لكل فريق ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتمكن محمد صلاح من تسجيل الهدف الثاني لصالح ليفربول، في الدقيقة 52.

وصار محمد صلاح سابع هدافي ليفربول على مر التاريخ برصيد 173 هدفًا متجاوزًا نجم الريدز السابق كيني دالجليش الذي سجل 172 هدفًا.

ويتصدر إيان راش قائمة هدافي ليفربول في مختلف المسابقات برصيد 346 هدفًا، يليه روجر هانت 385 هدفًا، ثم جوردون هودجسون 241 هدفًا، وبيلي ليدل 228 هدفًا، وستيفن جيرارد 186 هدفًا وروبي فاولر 183 هدفًا، وبعد ذلك يحل محمد صلاح.
 

محمد صلاح ليفربول وولفرهامبتون كاس الاتحاد الانجليزي

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

بعد رحيل ابن جورج وسوف.. هل تتسبب عمليات التكميم فى الوفاة؟

الرئيس العراقى يؤكد ضرورة ترسيخ الاستقرار فى البلاد لتجاوز التحديات

عالم أزهرى: زواج إلهام شاهين بغير مسلم «زنا» والأخيرة ترد

أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 8 يناير 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أبرز أدعية الفجر اليوم الأحد 8 يناير 2023

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 8 يناير 2023 فى محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

مغالطات الترجمة إلى العامية

ماجد حبته

رئيس مجلس النواب الأمريكى

الحسين عبدالرازق

مسرحية عن الشيخ الشعراوى؟!

د. منى حلمى

إعلان مصر دولة هادئة عام 2023

مؤمن المحمدي

وِش المنطق

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-3»

سارة شريف

الأسبوع الأول.. الرسائل

ماجد حبته

التنمية مستمرة فى الصعيد

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس

رئيس الوزراء الفلسطينى: الاقتطاعات الإسرائيلية الجديدة قرصنة لن تثنينا عن مواصلة نضالنا

التكلفة باهظة.. كيف أثر التضخم على الحياة فى إسرائيل؟