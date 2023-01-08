رقم قياسى جديد يسجله محمد صلاح بعد هدفه فى شباك وولفرهامبتون

واصل الدولي المصري محمد صلاح، تسطير اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ نادي ليفربول الإنجليزي بعدما سجل هدفًا في مباراة الريدز أمام وولفرهامبتون.

وكان ليفربول قد تعادل مع وولفرهامبتون بهدفين لكل فريق ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتمكن محمد صلاح من تسجيل الهدف الثاني لصالح ليفربول، في الدقيقة 52.

وصار محمد صلاح سابع هدافي ليفربول على مر التاريخ برصيد 173 هدفًا متجاوزًا نجم الريدز السابق كيني دالجليش الذي سجل 172 هدفًا.

ويتصدر إيان راش قائمة هدافي ليفربول في مختلف المسابقات برصيد 346 هدفًا، يليه روجر هانت 385 هدفًا، ثم جوردون هودجسون 241 هدفًا، وبيلي ليدل 228 هدفًا، وستيفن جيرارد 186 هدفًا وروبي فاولر 183 هدفًا، وبعد ذلك يحل محمد صلاح.

