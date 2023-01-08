5 ملايين جنيه مقابل 50%.. عرض صاحب مشروع «داجن» ببرنامج «شارك تانك»

استطاع محمد هشام مؤسس شركة «Dajin»، أن يخطف أنظار لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المبتكرين والمبدعين ورواد الأعمال «شارك تانك» بمشروعه الخاص بالدواجن، والتي تتخصص في حل مشاكل سوق الدواجن.

وقدمت منصة وتطبيق لمساعدة المزارعين الصغار للحصول على الأعلاف والأدوية البيطرية، وتوصيلهم بالأسواق والمصانع، وتضم الشركة 4 مؤسسين، وطلب 5 مليون جنيه مقابل 10% حصة من الشركة.

ولم يحصل هشام في البداية على أي عرض من المستثمرين، ونصحوه بأنه يحتاج إلى تنظيم، ويكون على أرض الواقع ومعرفة مشاكل القطاع، ويحتاج أيضًا إلى تحليل للسوق، ولكنه في النهاية حصل على عرض من أيمن عباس على 5 مليون جنيه مقابل 50% حصة من الشركة، ثم دخل محمد فاروق في العرض ليكون 5 مليون جنيه مقابل 40% لأيمن عباس و10% لفاروق، ليوافق هشام على هذا العرض.

وتضم مجموعة من أسماء كبار المستثمرين «القروش» كلجنة تحكيم بالبرنامج وهم: أحمد السويدي الرئيس والمدير التنفيذي لشركة السويدى إليكتريك، وهيلدا لوقا المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MITCHA، ومحمد منصور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكل من "شركة إنفينيتي سولار" وشركة "انفينيتي كابيتال انفستمنت"، وعبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير.

كما تضم محمد فاروق رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Mobica Designs، وأيمن عباس رجل أعمال أسس شركة Egyptian Chinese drilling co وكان رئيسًا لـ5 شركات مختلفة.

وتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة POD الوكيل الإعلاني، برنامج الواقع الجديد "شارك تانك" Shark Tank بالتعاون مع شركة IMP وشركة SONY العالمية صاحبة الفورمات الأصلي للبرنامج.

وانطلق البرومو الرسمي للبرنامج قبل أيام عبر قناة CBC والمنصات المختلفة، وشهد البرومو مشاهدات عالية خاصة أنها فكرة تنموية مختلفة وهدفها تطوير الشركات الناشئة ودعم المبتكرين.

يذكر أن البرنامج العالمي شارك تانك، هو برنامج مميز ومختلف لاكتشاف المخترعين والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، أصحاب الأفكار المميزة للأعمال والشركات الناشئة في كافة المجالات، ويبحثون عن فرصة لبدء مشروعاتهم أو تعظيم استثماراتهم الخاصة، ويتم اختيار الأفكار المشاركة اعتمادًا على مدى جاذبية العرض الذي يقدمه صاحب الفكرة.