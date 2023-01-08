التركيز على مصر.. نصيحة لجنة تحكيم «شارك تانك» لصاحب فكرة «مول افتراضى»

شهدت الحلقة الأولى من “شارك تانك” العديد من الأفكار والمشروعات المتميزة التي لفتت انتباه لجنة تحكيم البرنامج، في حين كانت هناك مشروعات احتاجت بعض الملحوظات.

وعرض حسام أسامة، مؤسس ستيب إينسايد، فكرة شركته، حيث تنقل تجربة المشتري لتجربة افتراضية، يستطيع المستخدم مشاهدة كل المنتجات في المتجر، واختيار منتج لمشاهدته بتقنية الواقع المعزز، ويمكن استخدام نظارة الواقع الافترضي، ولدى الشركة عملاء في الإمارات، ويستهدف أسامة أن تكون شركته أول مول افتراضي، وحققت الشركة مبيعات بقيمة 750 ألف جنيه منذ 8 أشهر، وطلب 3 مليون جنيه مقابل 20% حصة من الشركة.

ولم يحصل على عروض أيضا من المستثمرين، ونصحوه بالتركيز على سوق معين، وأن يركز على بيع التكنولوجيا الخاصة به بدلا من التركيز على التجارة الإلكترونية، والتركيز على مصر أولا.

وتضم مجموعة من أسماء كبار المستثمرين «القروش» كلجنة تحكيم بالبرنامج وهم:

أحمد السويدي الرئيس والمدير التنفيذي لشركة السويدى إليكتريك.

هيلدا لوقا المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MITCHA.

محمد منصور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكل من "شركة إنفينيتي سولار" وشركة "انفينيتي كابيتال انفستمنت".

عبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير.

محمد فاروق رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Mobica Designs.

أيمن عباس رجل أعمال أسس شركة Egyptian Chinese drilling co وكان رئيساً لـ5 شركات مختلفة.

وتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة POD الوكيل الإعلاني، برنامج الواقع الجديد "شارك تانك" Shark Tank بالتعاون مع شركة IMP وشركة SONY العالمية صاحبة الفورمات الأصلي للبرنامج.

وانطلق البرومو الرسمي للبرنامج قبل أيام عبر قناة CBC والمنصات المختلفة وشهد البرومو مشاهدات عالية خاصة أنها فكرة تنموية مختلفة وهدفها تطوير الشركات الناشئة ودعم المبتكرين.

يذكر أن البرنامج العالمي شارك تانك، هو برنامج مميز ومختلف لاكتشاف المخترعين والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، أصحاب الأفكار المميزة للأعمال والشركات الناشئة في كافة المجالات، ويبحثون عن فرصة لبدء مشروعاتهم أو تعظيم استثماراتهم الخاصة، ويتم اختيار الأفكار المشاركة اعتمادًا على مدى جاذبية العرض الذي يقدمه صاحب الفكرة.