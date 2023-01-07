حفيدة الشعراوى: لا ندافع عن الإمام لثقتنا الكاملة فى تاريخه

قالت سعاد الشعراوي، حفيدة الشيخ الشعراوي، إن الشيخ محمد متولي الشعراوي لا يحتاج إلى الدفاع عنه في ظل هذا الهجوم الذي يتعرض له بين الحين والآخر، حيث يتحدث تاريخ هذا الإمام عنه في كل وقت وعصر.

سيرة الشعراوي العطرة

وأكدت سعاد الشعراوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه في ظل هذا التطاول الذي تعرض له الشيخ محمد متولي الشعراوي في هذه الفترة الحالية كان يتعين الخروج عن هذا الصمت الذي اعتادوا عليه، ليس لضعف موقفهم بل لثقتهم الكبيرة في تاريخ هذا الرجل، معبرة: "كنا متجاهلين النقد والآن وجب الرد".

نقد الشعراوي

وأضافت في حديثها، أن النقد الذي يتعرض له الشعراوي هدفه تصدير بعض الشخصيات للترند، قائلة: "ما فيش حاجة معينة غلط فيها الشعراوي علشان يكون فيه الهجوم ده".