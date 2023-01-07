السبت 07 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الشباب والرياضة تعلن نتائج قرعة رحلة العمرة للمشاركين فى ماراثون زايد الخيري

وزير الرياضة
وزير الرياضة

أعلنت  وزارة الشباب والرياضة عن نتائج القرعة العلنية التى أجريت بشكل إليكترونى فى الثامنة مساء اليوم السبت لاختيار مجموعة من المشاركين فى ماراثون زايد الخيري؛ لأداء العمرة وزيارة بيت الله الحرام.

ووجهت وزارة الشباب والرياضة الدعوة للفائزين بالقرعة التوجه إلى الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بمقر الوزارة في موعد أقصاه الخميس المقبل، مع إحضار جواز السفر ساري لمدة 6 أشهر، وصور شخصية خلفية بيضاء لكل من الفائز  بالقرعة ومرافق واحد معه؛ ذلك ليتسنى للمعنين بالوزارة إنهاء إجراءات السفر.

قامت الوزارة بنشر أسماء الفائزين برحلة العمرة المقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي بالتعاون مع اللجنة المنظمة العليا لماراثون زايد الخيري عبر البوابة الإليكترونية للوزارة وصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك".

الوزارة وزارة الشباب والرياضة زايد الخيري قامت الوزارة بنشر اسماء الفائزين برحلة العمرة المقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي بالتعاون مع اللجنة المنظمة العليا للماراثون زايد الخيري عبر البوابة الإليكترونية للوزارة وصفحتها الرسمية بموقع التواصل الشباب والرياضة

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