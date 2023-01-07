الهدف من مبادرة إحياء المسرح المدرسي.. وزير التعليم يوضح

أعرب الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سعادته بمبادرة إحياء المسرح المدرسي التي تهدف لاكتشاف المواهب.

وفي كلمته قبل بدء عرض مسرحية تقدر التي تأتي ضمن المبادرة قال: "أنا أسعد واحد بعرض مسرحية تقدر لإحياء المسرح، لكي تعود المدرسة لوضعها الحقيقي في كافة الأنشطة الفنية والرياضية، فالمدرسة هي المكان الحقيقي للتعليم والتعلم".

وتابع: "مبادرة إحياء المسرح المدرسي ستتوسع على مستوى المجالات الأخرى ومن المقرر أن تشمل المبادرات الرياضية والثقافية".

واستطرد الوزير: "المسرح موجود طول الوقت ولكن سيتم منحه اهتمام أكبر حيث تم توجيه المدراس أنه خلال اليوم المدرسي سيكون هناك فرصة لكل فصل أن يمارس النشاط الرياضي في يوم ويوم آخر لممارسة النشاط الفني والثقافي وذلك لاكتشاف الموهوبين فمن كل حق طالب أن يمارس الرياضة والفن".

ووجه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها خلال مبادرة إحياء المسرح المدرسي، مؤكدًا على وجود مكان لأبطال مصر من ذوي الهمم في كافة الأنشطة التي ستتضمنها مبادرة إحياء المسرح المدرسي.

ويضم العرض مجموعة من نجوم الفن: يسرا، كارول سماحة، أكرم حسني، حنان مطاوع، محمد فراج، أسماء أبو اليزيد، محمد الشرنوبي، أحمد الرافعي، فريق بلاك تيما، وكورال الشرق، ومن تأليف مدحت العدل، ومن إخراج بتول عرفة، ويناقش العرض عدة قضايا من خلال الاستعراضات المسرحية مثل رفض التنمر والتعصب وزرع الثقة في نفوس الطلاب للسعي وراء تحقيق أحلامهم.

ويشارك بالعرض 7 أطفال تم اختيارهم من بين 2300 طفل تقدموا من أصحاب المواهب الفنية من داخل المدارس المصرية.

يعتبر العرض المسرحي "تقدر" هو أول عرض قائم من بدايته وحتى نهايته على المؤثرات البصرية والهولوجرام، وسينفذ تقنياتها المصرية محمود صبري أحد أهم الأعلام في مجال السينوغراف والحاصل على جائزة الدولة للإبداع الفني في روما بعد تصنيعه أول جهاز هولوجرام مصري.