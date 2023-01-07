إدانات دولية لإيران بعد إعدام اثنين متهمين بقتل مسئول أمنى خلال احتجاجات

أعدمت إيران رجلين اليوم السبت بتهمة قتل مسؤول أمني خلال احتجاجات عمت أرجاء البلاد في أعقاب مقتل الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عامًا) في 16 سبتمبر، الأمر الذي أدانه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول غربية أخرى.

وأدين الرجلان، اللذان أُعدما اليوم السبت، بقتل عضو في قوة الباسيج، وحُكم على ثلاثة آخرين بالإعدام في القضية نفسها، بينما صدرت أحكام بالسجن على 11 آخرين.

وقالت السلطات القضائية، في بيان ، "محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني، المتهمان الرئيسيان في الجريمة التي أدت الى استشهاد روح الله عجميان، جرى إعدامهما صباح اليوم".

وبذلك يرتفع العدد إلى أربعة متظاهرين أعلنت السلطات إعدامهم في أعقاب الاضطرابات.



وندد جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم السبت بعمليات الإعدام، ودعا إيران إلى التوقف الفوري عن تنفيذ أحكام الإعدام بحق المحتجين وإلغاء الأحكام الحالية.

وقال بوريل في بيان "هذه علامة أخرى على قمع السلطات الإيرانية العنيف للتظاهرات المدنية".

وندد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي اليوم السبت بإعدام إيران اثنين من المحتجين وحثها على "وقف العنف ضد شعبها على الفور".

ووصفت وزارة الخارجية الفرنسية عمليات الإعدام بأنها "مثيرة للاشمئزاز" ودعت السلطات الإيرانية إلى الأخذ في الاعتبار "التطلعات المشروعة للشعب الإيراني".

وقالت الحكومة الهولندية إنها ستستدعي سفير إيران لدى هولندا للمرة الثانية خلال شهر للتعبير عن مخاوفها بشأن إعدام المتظاهرين، وحثت دول الاتحاد الأوروبي الأخرى على فعل الشيء ذاته.

وقالت منظمة العفو الدولية الشهر الماضي إن السلطات الإيرانية تسعى إلى فرض عقوبة الإعدام على 26 آخرين على الأقل فيما أسمته "محاكمات صورية تهدف إلى ترهيب المحتجين".

وذكرت المنظمة أن جميع الذين يواجهون أحكاما بالإعدام حُرموا من حق الدفاع في الوقت المناسب ومن توكيل محامين من اختيارهم. وتقول جماعات حقوقية إن المتهمين اضطروا بدلا من ذلك إلى الاعتماد على محامين عينتهم الدولة ولم يفعلوا الكثير للدفاع عنهم.

وأضافت المنظمة أن المحكمة التي أدانت كرامي، بطل الكاراتيه البالغ من العمر 22 عاما، اعتمدت على اعترافات انتزعت قسرًا.

كما كتب علي شريف زاده أردكاني محامي حسيني في تغريدة بتاريخ 18 ديسمبر أن موكله تعرض لتعذيب شديد وأن الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب غير قانونية.