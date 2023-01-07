السبت 07 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ثالث الصفقات رسميًا.. تشيلسى يضم موهبة البرازيل سانتوس

سانتوس
سانتوس

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي رسميًا اليوم السبت، ضم البرازيلي أندريه سانتوس قادمًا من نظيره فاسكو دي جاما.

وأكد البلوز ضم صاحب الـ 18 عامًا خلال فترة الانتقالات الشتوية بعقد طويل الأمد في صفقة قدرت بـ 20 مليون يورو.

 

وأسهم سانتوس في صعود فريقه الموسم الماضي إلى دوري النخبة، بحلوله ثالثاً في دوري الدرجة الثانية، حيث خاض 33 مباراة، وسجل ثمانية أهداف.

وأعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم أيضًا، عن إنهاء إجراءات التعاقد مع الإيفواري ديفيد داترو فوفانا، من نادي مولده النرويجي، وذلك حسبما ذكر في بيان رسمي.

وقال النادي اللندني، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، إن المهاجم الشاب، وقع عقدًا مع تشيلسي، يمتد حتي عام 2029، مع خيار التمديد لعام آخر.

وحقق المهاجم الإيفواري، الذي بلغ العشرين من العمر الشهر الماضي، إنجازًا كبيرًا في النرويج عام 2022 ، حيث أظهر نفسه على أنه هداف غزير الإنتاج وواحد من المواهب الشابة الواعدة في كرة القدم الأوروبية.

ومن جانبه، عبر ديفيد فوفانا، عن سعادته الكبيرة بالانضمام لصفوف تشيلسي، حيث قال في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "مرحبًا أيها المشجعون، أنا هنا، لقد وصلت بشكل جيد وأنا سعيد جدًا بالتوقيع لنادي أحلامي. أراك قريبًا على أرض الملعب، تحياتي".

على الرغم من صغر سنه، فإن فوفانا، سجل 34 هدفًا في 65 مباراة مع خاضها مولدي، مع 24 هدفًا و10 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات منذ انضمامه إلى النادي من أكاديمية أمادو ديالو لكرة القدم في بلده، وذلك في بداية موسم 2021 في النرويج.

وخاض فوفانا، أول مباراة دولية كاملة له مع منتخب كوت ديفوار، في نوفمبر الماضي، بعد ثلاث سنوات من ظهوره لأول مرة مع منتخب بلاده للمحليين.

تشيلسى سانتوس البرازيلي أندريه سانتوس فاسكو دي جاما البلوز

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وائل لطفي

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