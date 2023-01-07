السبت 07 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حركة السترات الصفراء تنظم مظاهرة احتجاجية ضد ارتفاع الأسعار بفرنسا

حركة السترات الصفراء
حركة السترات الصفراء

نظمت حركة السترات الصفراء في فرنسا، اليوم السبت، مظاهرة احتجاجية ضد التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وسط العاصمة الفرنسية باريس.

وبدأت المظاهرة الاحتجاجية، السبت، من ساحة بريتويل في الدائرة السابعة بباريس، وتحركت جموع المتظاهرين باتجاه شارع بيرسي بوليفارد في الدائرة الثانية عشرة بالعاصمة، قبل أن يتم منعهم من جميع الجهات من قبل قوات الشرطة والدرك.

وأفادت وكالة نوفوستي، بأن آلاف الأشخاص شاركوا في المظاهرة من ساحة بريتويل.

جاءت المظاهرات الاحتجاجية، ضد الظروف المعيشية والتضخم في البلاد، وكذلك لرفض استخدام الحكومة المادة 49.3 المتعلقة بإصلاح قانون العمل.

وقال أحد مؤيدي الحركة الاحتجاجية "الوضع في فرنسا صعب للغاية على الفقراء، إنهم محرومون من العلاج وفواتير الكهرباء والغذاء الجيد، في الوقت نفسه، هناك مجموعة من المستغلين يأخذون كل شيء والدولة تحميهم.

يذكر أن السترات الصفراء هي حركة احتجاجات شعبية ظهرت في شهر مايو 2018، ثم زادت شهرتها وقوتها بحلول شهر نوفمبر من نفس العام، حيث تمكنت من إشعال فتيل المظاهرات في فرنسا، مطالبة بعدم رفع الضريبة على أسعار الوقود والبنزين، يليها عدد من المطالب الأخرى الاجتماعية والسياسية.

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وشارك في الاحتجاج انذاك أكثر من 300 ألف شخص في جميع أنحاء فرنسا، وأصبحت حركة السترات الصفراء الفرنسية معروفة في العديد من دول العالم.

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وائل لطفي

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