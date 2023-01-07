السبت 07 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يشهد مناقشة دكتوراة عن الجراحات التعويضية للوجه والرأس

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث أسامة محمد بكري أخصائي جراحة التجميل بكلية الطب بالجامعة، بعنوان" تقييم دقة التخطيط الافتراضي الثلاثي الأبعاد ما بعد عمليات الجراحات التعويضية للوجه والرأس".

وأوضح رئيس الجامعة أن الهدف من الدراسة هو تقييم دقة وإمكانية التنبؤ بالتخطيط الافتراضي ثلاثي الأبعاد بعد الجراحة للحالة، من خلال برامج خاصة، ويتم مقارنتها بعد العملية بالنتيجة الفعلية للحالة، وذلك عن طريق الأشعة المقطعية لتحديد مستوى دقة هذه البرامج قبل وبعد إجراء العملية.

وأضاف رئيس الجامعة أن لجنة الإشراف علي المناقشة ضمت كلاً من الدكتور طارق عبد الحميد أستاذ جراحة التجميل بكلية الطب بالجامعة، والدكتور جمال يوسف السيد أستاذ مساعد جراحة التجميل بكلية الطب بالجامعة والدكتور حامد عبد الوهاب استشاري جراحه الوجه والفكين بمعهد ناصر .

جدير بالذكر أن لجنة المناقشة ضمت كلاً من الدكتور نادر المليجي أستاذ جراحة التجميل بكلية طب جامعة طنطا والدكتورة سامية سعيد والدكتور طارق عبد الحميد أساتذة جراحة التجميل بكلية الطب بالجامعة.

إجراء العملية أخصائي جراحة التجميل أخصائي اجراء اري

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