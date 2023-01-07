ضبط 4919 مخبزا مخالفا و18 قضية حجب سلع استراتيجية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.

حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط (4919) قضية مخالفات المخابز بمضبوطات بلغت (275,190 طن دقيق بلدى "مستندى" - 8,350 طن دقيق بلدى "عينى")، ضبط (18) قضية فى مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت (55,020 طن دقيق أبيض "عينى" – 137,541 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة - 11517 عبوة سلع ومواد غذائية -71716 لتر زيت طعام).

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.