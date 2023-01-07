السبت 07 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 2191 قضية تهرب ضريبي وأموال عامة بـ2 مليار جنيه

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

تتصدى وزارة الداخلية، بمنتهى القوة لكافة المحاولات التي تقوم بها عصابات الاتجار في المخدرات، والتي تحاول غسل ثرواتهم المحرمة، في أنشطة تجارية، لإخفاء حقيقة مصدرها غير المشروع، وكذلك أصحاب المنشآت التجارية المتهربين من سداد الضرائب المستحقة للدولة.

وأسفرت الجهود خلال أسبوع، عن ضبط 2141 قضية في مجال التهرب الضريبي «ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهي - تنفيذ أحكام - تحري مدين»، بمبالغ مالية بلغت 1,972,251٫227 مليار جنيه، قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجاري فحصها فنيًا بمعرفة المصلحة لاستيفاء الضرائب المستحقة عليها.

وبلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 8,239,120 مليون جنيه.

ونجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط 50 قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة، بإجمالي مبالغ مالية بلغت قيمتها 142,559,716 مليون جنيه، أبرزها: ضبط 44 قضية في مجال «الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبي»، بإجمالي مبالغ مالية مضبوطة عملات «محلية – أجنبية»، بما يعادل 25,734,716 مليون جنيه.

وألقت القوات القبض على المتهم بارتكاب واقعة في مجال الاحتيال المصرفي والاستيلاء على بيانات البطاقات البنكية، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 25 مليون جنيه.

وزارة الداخلية التهرب الضريبي جرائم الأموال العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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