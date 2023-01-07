تحرير 136 محضر تهرب جمركي برسوم 8 ملايين جنيه بجنوب الصعيد

حررت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر والفروع برئاسة محمد المغربىي،مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي (التزام تجاري)، بالاشتراك مع مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد برئاسة العميد محمد عبدالعظيم، ومباحث الضرائب والرسوم بأسيوط برئاسة العميد حسام أبوالمعالي، 136 محضر ضبط وتهرب جمركي بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، بمحال تجارية بالأقصر وأسيوط وسوهاج وأكمنة متفرقة (كمين منشاة العمارى –البغدادي-القرنة بالأقصر - ونقطه التفتيش الأمنية ببهجورة نجع حمادي -أسيوط).

وكانت أغلب المضبوطات عبارة عن مستلزمات طبية وقطع غيار سيارات ودراجات نارية وإطارات دراجات نارية ومشروبات كحولية (خمور) و10 سيارات للمعاقين وأدوات كهربائية وأدوت منزلية وأدوات صحية وأدوات تجميل ومبردات مياة ولعب أطفال وإكسسوار محمول وزيوت سيارات ومستحضرات تجميل وملابس ومبيدات زراعية.

وجميع المضبوطات أجنبية الصنع وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات تفيد سداد الضرائب والرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبلغت قيمة المضبوطات 4 ملايين و299 ألف و905 جنيهات، وبلغت التعويضات والرسوم الجمركية 8 ملايين و118 ألف و606 جنيهات.

وتم سداد جزء من التعويض والرسوم الجمركية وقدرة 868 ألف و636 جنيها على ذمة قبول التصالح بعد إخطار عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية.