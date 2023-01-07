إصابة طفل عقب احتجازه داخل أسانسير بالدقى

أصيب طفل عقب احتجازه داخل أسانسير بشارع شاهين من شارع سليمان جوهر، بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة.

تلقى المقدم عمرو فاروق، رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها احتجاز طفل داخل أسانسير بشارع شاهين من شارع سليمان جوهر بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الدفاع المدني وسيارة إسعاف، وتم إخراج الطفل مصاباً، وجرى نقله إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.