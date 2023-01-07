القس رفعت فكرى: زيارة السيسى للكاتدرائية تقليد ينتظره كل المصريين (فيديو)

قال القس رفعت فكري، الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، إن السيد المسيح شخصية محورية في كل التاريخ الإنساني، وبميلاده انقسم التاريخ إلى ما قبل الميلاد وإلى ما بعد الميلاد.

وأضاف فكري، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أننا نحتفل بذكرى ميلاد هذا الإنسان العظيم، الشخص الإنساني الإلهي نتذكر المبادئ والقيم السامية التي أرساها وعلمها لنا السيد المسيح.

العالم اليوم يحتاج إلى السلام

وتابع: العالم اليوم يحتاج إلى السلام، خاصة أنه في حروب وكروب، وأوبئة وأمراض وصراعات، ونتج عن كل ذلك ضيق وألم وأزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية، معقبًا: "لو الناس رجعت مرة ثانية مبادئ الحب والسلام والتسامح وقبول الآخر التي أرساها السيد المسيح، ستقل هذه الصراعات ويعيش العالم في سلام ومحبة".

وأردف الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط: أتمنى ونحن نحتفل بميلاد السيد المسيح ونسترجع القيم الجميلة، أنها لا تكون مجرد شعارات نرددها، ويعيش كل شخص مع الناس في محبة وسلام وخير.

وأوضح الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أرسى قيمة جديدة لم تكن موجودة في مصر من قبل، فهو أول رئيس جمهورية يذهب إلى الكاتدرائية لتهنئة المسيحيين من داخل الكنيسة، وأصبح تقليدًا كل المسلمين والمسيحيين ينتظرونه، والكل متشوق لزيارة الرئيس السيسي للكاتدرائية.