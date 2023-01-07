القبض على شخص ينقب عن الآثار داخل مدفن بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد المدافن بالقاهرة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التنقيب غير المشروع عن الآثار.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بالتنقيب عن الآثار داخل أحد المدافن بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل المدفن، وعُثر بداخله على حفرة بعمق 2 متر، كما ضُبطت بحوزته (الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر والتنقيب)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بغرض التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.