واشنطن تمنح كييف 4000 صاروخ من طراز زونى

أعلنت نائبة مساعد وزير الدفاع لورا كوبر، أن واشنطن سترسل 4000 صاروخ غير موجه من طراز "زوني" إلى كييف كجزء من حزمة المساعدات الجديدة.

وقالت كوبر: "سنوفر أيضا 4000 صاروخ جو-جو من طراز زوني، ويمكن أيضا تركيبها على طائرات هليكوبتر، هذه صواريخ جو-أرض قصيرة المدى".

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة تحذير إلى دول "الناتو"، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

وصرحت وزارة الخارجية الروسية، أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح، وأشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إلى ان تزويد أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.