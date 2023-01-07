السبت 07 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن تمنح كييف 4000 صاروخ من طراز زونى

مساعدات عسكرية لأوكرانيا
مساعدات عسكرية لأوكرانيا

أعلنت نائبة مساعد وزير الدفاع لورا كوبر، أن واشنطن سترسل 4000 صاروخ غير موجه من طراز "زوني" إلى كييف كجزء من حزمة المساعدات الجديدة.

 

وقالت كوبر: "سنوفر أيضا 4000 صاروخ جو-جو من طراز زوني، ويمكن أيضا تركيبها على طائرات هليكوبتر، هذه صواريخ جو-أرض قصيرة المدى".

 

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة تحذير إلى دول "الناتو"، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

 

وصرحت وزارة الخارجية الروسية، أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح، وأشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إلى ان تزويد أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

دعاء الفجر اليوم السبت 7 يناير 2023

مواعيد الصلاة اليوم السبت 7 يناير 2023 فى محافظات مصر

عالم أزهرى: زواج إلهام شاهين بغير مسلم «زنا» والأخيرة ترد

بطريرك موسكو يوجه رسالة إلى العالم فى ليلة عيد الميلاد

حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الهوائية السبت 7 يناير 2023

موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الاتحاد السكندرى والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-3»

سارة شريف

الأسبوع الأول.. الرسائل

ماجد حبته

التنمية مستمرة فى الصعيد

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية (3-3)

مؤمن المحمدي

آدينا بـ نتفرج

القس رأفت رؤوف الجاولي

وتمضى الأيام والسنين

د. محمد عفيفي

ليلة عيد فى شبرا

ماجد حبته

ميلاد جديد لقرية مصرية

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

التكلفة باهظة.. كيف أثر التضخم على الحياة فى إسرائيل؟

كيف تتعامل الحكومة الإسرائيلية الجديدة مع الفلسطينيين؟

الأسعار فى إسرائيل.. الشيكل يتراجع وزيادة التضخم مستمرة