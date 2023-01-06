هشام عباس: أعشق سيد مكاوى.. والغناء المسرحى هواية

قال الفنان هشام عباس، إنه يقدر ويحترم الراحل أحمد الحجار بصورة كبيرة، معبراً: "أحمد الحجار لحن أغنية "مها" ونالت إعجاب الجمهور جداً".

الغناء المسرحي

وأكد الفنان هشام عباس، خلال لقائه ببرنامج "أنغام" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه كان يحب المطرب المسرحي إبراهيم حمودة، وكان أفضل أعماله غناءه في مسرحية شهرزاد، مؤكداً انه يحب غناء المسرح بصورة كبيرة.

أعمال سيد مكاوي

وأضاف في حديثه، أنه يحب سيد مكاوي كثيراً، حيث كان هذا الرجل مبدعا في الفن الشعبي، ويحب له غنوة أنا هنا يا ابن الحلال، يامسهرني، والليلة الكبيرة.

وأشار إلى أنه يأمل عودة مسرح الدولة والمسرح الخاص مثلما كان يوجد سابقاً، قائلاً: "سيد مكاوي طلع على إيده أجيال وفرق كثيرة".