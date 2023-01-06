القمص إبرام إميل يترأس قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية الإسكندرية

شهدت الكنائس القبطية الأرثوذكسية بالإسكندرية، مساء اليوم، الاحتفال بليلة وصلوات قداس عيد الميلاد المجيد، بحسب التوقيت الشرقي، وسط أجواء ومظاهر احتفالية مبهجة.

وترأس القمص إبرام إميل، الوكيل البابوي وراعي الكنيسة المرقسية بالإسكندرية قداس عيد الميلاد، مساء اليوم الجمعة، وشارك في الصلاة الآباء كهنة الكنيسة، بحضور عدد من المسؤولين، وسط حضور شعبي.

وتزينت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، من أجل استقبال قداس عيد الميلاد المجيد، بالأضواء والمزود والمجسمات التي تروي قصة ميلاد المسيح.

وسبق القداس استقبال الكنيسة القبطية المرقسية بالإسكندرية، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ووفد من الأجهزة الأمنية، والتنفيذية بالمحافظة، وممثلي الأوقاف والأزهر الشريف وبيت العائلة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بأعياد الميلاد المجيدة.

وأكد محافظ الإسكندرية على حرص جميع القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة على المشاركة في الاحتفال وليس التهنئة فقط، وذلك تأكيدا على مشاعر الأخوة وروح الوطنية والتسامح الذي يميز أبناء الشعب المصرى، فمصر ستظل منبعًا للسلام والمحبة وموطنًا للأمن والاستقرار بوحدة وتكاتف جميع أبنائها فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأضاف أن الاحتفال بمثل هذه المناسبات الدينية لا يكفيه يوم ولا حتى أعوام وذلك لأن هذه المناسبات تحرك في نفوس البشرية القيم والأخلاق والمبادئ التي وضعتها وأقرتها الأديان السماوية السمحة.

وقال المحافظ في كلمته تغمرنا مشاعر المحبة والتآلف حينما نتواجد في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وهذا الشعور بمثابة رسالة محبة للعالم وفرصة طيبة أمام كل إنسان لإحياء الخير في كل مكان مع نفسه وأسرته ومجتمعه من أجل صنع مستقبل أفضل ليس من أجل أنفسنا فقط ولكن من أجل الوطن الذي نعيش فيه بل والإنسانية جميعها.

وهنأ محافظ الإسكندرية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأخوة الأقباط، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، متمنياً أن تعود تلك الأعياد على جموع المصريين بالصحة والخير والبركات وعلى وطننا الغالي بالأمن والأمان والرخاء والسلام.