الجمعة 06 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الثقافة

الكاتبة مروة نبيل تشارك في معرض القاهرة للكتاب بـ«لاهوت غياب الرب»

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

الكاتبة مروة نبيل تشارك في معرض القاهرة للكتاب بـ "لاهوت غياب الرب"، والصادر عن دار روافد للنشر والتوزيع، يقع الكتاب في 436 صفحة قطع كبير، ويضم حوالي عشر دراسات فلسفية، تحمل عناوين: "علم اللاهوت"، "مُتون الفلسفة"، "الدرس الهرمسي"، "اللوجوس"، "منطق أرسطو"، مفهوم الاستدلال"،"المعرفة والتنوير"، "اللاهوت الوجودي"، "الجميل والقبيح والمقدس"، "موت الإله"، "التصوف ورؤية العالم"، "التصوف في الهند".

وعن الكتاب وموضوعاته قالت مروة نبيل لـ“الدستور”: "أستعير اسما لواحدة من الفرق الدينية القديمة المندثرة؛ لا لأكتب تحته تأريخا لهذه الفرقة؛ بل لأجعل منه أطروحة تشير إلى مجموع تاريخي فلسفي معين، يُعدُ في كُليَّته "لاهوتا لغياب الرب"؛ في مقابل "لاهوت الحضور"الذي تُمثله الكتب المقدسة بمعناها العام". 

وتابعت “نبيل” موضحة: “يؤرخ الكتاب لمراحل اكتشاف العقل البشري لنفسه؛ كيف نقد، ورَدَّ، وفنّد؟ كيف فكر، وافترض، واستدَلّ؟ ويعرض لأهم المشكلات الفلسفية التي شغلت الوجود الإنساني. ويحاول الوفاء بمطلبيه (العام والخاص)؛ فيقدم ما يكفي لإجابة تساؤلات بديهية مثل: ما اللاهوت؟ وما الفلسفة؟ وما المنطق؟ وماالجمال؟ وما التصوف؟ اختيرت موضوعاته على أساسين؛ أساس ذاتي بديهي، وأساس أكاديمي يراعي الدقة والأمانة العلميتين؛ إذ لم يُدرج في المجموع إلا دراسات أُجريت تحتإشراف وتحقيق أساتذة التخصصات المشار إليها”.

وأردفت “نبيل”: “الدافع الرئيسي لنشر الكتاب ثقافي اجتماعي؛ بغرض الإلحاح على الفلسفة؛ كآداة لإعادة التبرير، وإعادة الاكتشاف، إلحاح يجعل من الكتاب مشروعا مفتوحا؛ قابل للزيادة، والصدور في عدة أجزاء”.

الكاتبة مروة نبيل تشارك في معرض القاهرة للكتاب كتاب لاهوت غياب الرب دار روافد للنشر والتوزيع المعرفة والتنوير

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