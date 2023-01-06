ارتفاع أسعار الغذاء والمياه والكهرباء: 2023 عام «باهظ الثمن» في إسرائيل

استعرضت الصحف الإسرائيلية المتخصصة في الشأن الاقتصادي تأثير التضخم الذي تشهده تل أبيب على المعيشة في الداخل، وارتفاع أسعار السلع الغذائية، بالإضافة إلى الخدمات التي لا يمكن للمستهلكين الاستغناء عنها.

ومع بداية العام الجديد، نشرت صحيفة «جلوبس» الاقتصادية الإسرائيلية تقريرًا مطولًا بعنوان «سنة جديدة باهظة الثمن: ارتفاع الأسعار بداية عام 2023»، تحدثت فيه عن الزيادات الكبرى التي شهدتها الأسعار في إسرائيل على مستوى كافة القطاعات التي يحتاجها المستهلكون، سواء الغذائية أو الخدمية وغيرهما.

ارتفاع أسعار الكهرباء في إسرائيل

وأكدت أن عام 2023 سيشهد ارتفاع أسعار العديد من المنتجات والخدمات مما سيؤثر بشكل مباشر على دخل المستهليكين، قائلة: "يظن معظمنا أننا سنتذكر عام 2022 على أنه العام الذي ظهر فيه التضخم وارتفعت أسعار العديد من المنتجات - لدرجة أنها أصبحت ثقيلة للغاية على الدخل، أولئك الذين توقعوا أن يبشر عام 2023 باتجاه معاكس سيتعين عليهم الانتظار في هذه الأثناء، لأنه مع حلول العام ستدخل العديد من الزيادات في الأسعار حيز التنفيذ، خاصة الخدمات التي تحتاجها كل أسرة، بالإضافة إلى الزيادات التي أعلنت عنها بالفعل الشركات في السوق الخاص".

وفي يوم 1 يناير الجاري، ارتفع سعر الكهرباء بنسبة 8.2%، وذلك بسبب الزيادة المستمرة في سعر الفحم خلال العامين الماضيين، حيث أنه في عام 2022 فقط تضاعف سعر الفحم، وبما أن إسرائيل تؤخر تحويل محطات الطاقة لتوليد الكهرباء من الغاز الطبيعي، فإن زيادة الأسعار أمر لا مفر منه.

زيادة تكلفة الوقود والمياه

وتؤدي الزيادة في سعر الكهرباء تلقائيًا إلى زيادات إضافية في كافة الأسعار، نظرًا لأن كل شركة تدفع تكلفة استهلاكها، وأي زيادة في السعر يتم نقلها إلى المستهلك بشكل ما، بالإضافة إلى الزيادة في تكلفة استهلاك المياه بنسبة 3.5%.

وكذلك، ارتفع سعر الوقود في إسرائيل منذ بداية العام الجاري بمقدار 9 أجورات - الفئة الأصغر من عملة الشيكل الإسرائيلية - نظرًا لإلغاء خصم الضريبة الانتقائية، بالإضافة إلى موجة ارتفاع الأسعار التي تشهدها تل أبيب، ليبلغ سعر الوقود 6.94 شيكل لكل لتر.

وبلغ معدل زيادة أسعار الوقود في إسرائيل نسبة 1.3%، وهو أعلى معدل له منذ شهر يوليو الماضي، فيما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية جدولًا أوضحت فيه تفاصيل زيادة أسعار الوقود، وجاء كالتالي:

متوسط أسعار البنزين في منطقة المتوسط: 2.08 شيكل.

تكاليف التسويق: 0.59 شيكل.

ضريبة الإنتاج: 3.26 شيكل.

ضريبة القيمة المضافة: 1.01 شيكل.

السعر للمستهلك: 6.94 شيكل.

وكذلك، قررت إسرائيل زيادة الضرائب على السيارات الجديدة، حيث تزيد على السيارات الكهربائية بنسبة ما بين 10% و20%، أما السيارات الهجينة (التي تستخدم الوقود والكهرباء) فتكون زيادة الضرائب عليها نسبة 40% إلى 50%، بينما السيارات الجديدة غير الكهربائية ذات التلوث المنخفض تزيد أسعار بـ 5000 شيكل لكل سيارة.

\زيادة أسعار الوقود في إسرائيل

ارتفاع أسعار السلع الغذائية

في السياق ذاته، أعلن كافة الموردين المسيطرون على سوق المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية داخل إسرائيل، ومعظم من العلامات التجارية المفضلة للمستهلكين، عن زيادات في الأسعار في الأشهر الأخيرة.

وترواحت تلك الزيادات – قبل أيام من نهاية عام 2022 - ما بين 4.9% و20%، حيث أعلنت شركة «تنوفا» الإسرائيلية لمنتجات الألبان زيادة قدرها 4.9%، ومجموعة «شتراوس» أقرت ارتفاعًا في الأسعار نسبته 9%، وهي ثاني أكبر شركة لإنتاج الغذاء في إسرائيل.

وكذلك، أقرت شركة «يونيليفر» البريطانية للسلع الاستهلاكية، والموجودة في السوق الإسرائيلي، زيادة بنسبة 20% في أسعار منتجاتها، والتي تشمل العديد من السلع مثل: الطعام، والحلوى، والمشروبات، والجبن، والشاي، والقهوة، وأغذية الحيوانات الأليفة، والمياه المعبأة، ومنتجات الرعاية الصحية.