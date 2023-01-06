الجمعة 06 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

وزير الرياضة يصل العراق لحضور افتتاح كأس الخليج العربي فى نسخته الـ ٢٥

وزير الرياضة يصل
وزير الرياضة يصل العراق

وصل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ،اليوم الجمعة، إلى مطار البصرة الدولى بالعراق؛ لحضور حفل افتتاح كأس الخليج العربي فى نسخته الـ (٢٥).

كان فى استقبال الدكتور أشرف صبحى نظيره العراقى السيد/ أحمد المبرقع رئيس اللجنة العليا المشرفة على بطولة خليجي (٢٥).

وزير الرياضة يصل العراق لحضور افتتاح كأس الخليج العربي 

ومن المقرر أن يلتقى الدكتور أشرف صبحى مجموعة من السادة وزراء الشباب والرياضة العرب المتواجدين خلال حفل افتتاح البطولة فى إطار بحث التعاون المشترك فى مجالى الشباب والرياضة، والإطلاع على أخر المستجدات المتعلقة بالبرامج والأنشطة العربية المشتركة المقرر تنفيذها الفترة المقبلة.

أعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته بالتوفيق للجنة المنظمة بالعراق فى استضافة بطولة خليجي (٢٥)، وخروجها على أعلى مستوى على كافة الأصعدة الإدارية والتنظيمية والفنية، متمنياً التوفيق للمنتخبات العربية المشاركة بمنافسات البطولة وتقديم أداء مميز يعكس تطور الرياضة العربية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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