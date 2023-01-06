الجمعة 06 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس «اقتصادية قناة السويس»: نتطلع لمزيد من التعاون مع الصين في مجالات متنوعة

رئيس المنطقة الاقتصادية
رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

شارك وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، في المنتدى الاقتصادي والاستثماري المصري الصيني والذي تنظمه غرفة التجارة الصينية في مصر؛ بحضور عمرو موسى، الرئيس الأسبق لجامعة الدول العربية ورئيس مجلس أمناء جمعية رجال الأعمال المصرية الصينية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير الصيني بالقاهرة لياو لي تشيانج، وذلك للحديث عن التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وعبر جمال الدين، عن فخره بالشراكة الفعالة بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والجانب الصيني من خلال تواجد استثمارات صينية من كبرى الشركات بمنطقة تيدا الصينية داخل منطقة السخنة الصناعية، فضلاً عن تمتع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموقع استراتيجي متميز والذي يسهم بدوره في أهمية تواجدها ضمن مبادرة الحزام والطريق التي تعد أحد روابط العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين.

وخلال كلمته أمام الحضور، أكد وليد جمال الدين عن تطلعه لمزيد من التعاون مع الجانب الصيني في مجالات متنوعة، لتمثل انطلاقة أكبر للصين من مصر نحو الأسواق الإفريقية والدول المجاورة، من خلال الموانئ والمناطق الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشدداً على أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التعاون؛ فكما شهدت الفترة الماضية تعاوناً بين الجانبين منذ 15 عاماً ساعد على تخطي مختلف الأزمات العالمية في الوقت الراهن، فإن الفترة المقبلة ستشهد زيارة ترويجية مرتقبة لجمهورية الصين خلال النصف الأول من 2023 لبحث سبل التعاون والتوسع في الأعمال مع الشركات الصينية حيث أنها شراكة أثبتت نجاحها على مدار السنوات.

والجدير بالذكر أن رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والسفير الصيني قاما بإطلاق شعلة التشغيل التجريبي لخط الإنتاج الجديد للألياف الزجاجية بمصنع جوشي الصيني بالمنطقة الصناعية بالسخنة بطاقة إنتاجية 200 ألف طن سنويًّا وعلى مساحة 120841م2 وبإجمالي تكلفة الاستثمارية للخط الجديد تصل إلى 320 مليون دولار خلال ديسمبر الماضي.

وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الاستثماري المصري الصيني غرفة التجارة الصينية في مصر المنتدى الاقتصادي

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